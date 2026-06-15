Abelardo de la Espriella se refirió a presunto caso de abuso a un menor de edad en Bogotá: “¿Les parece extrema la cadena perpetua?"

En la tarde de este sábado se reportó en Bogotá un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en el norte de la ciudad, luego de que la propia ciudadanía puso en conocimiento de las autoridades el hecho.

Esto es lo que se sabe del caso de un menor que habría sido abusado por un extranjero en el norte de Bogotá

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hecho se registró en el edificio Niido, ubicado en el norte de Bogotá, y se habría presentado en la parte externa de un apartamento.

La Policía informó que, al llegar al lugar, se entrevistó con un ciudadano extranjero de nacionalidad estadounidense, quien manifestó que se encontraba en Colombia realizando el trámite de adopción de tres menores.

Sin embargo, el hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso judicial, mientras los tres menores que se encontraron en el lugar quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El hecho ha generado reacciones desde diferentes sectores del país. Uno de ellos fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien rechazó lo sucedido y aseguró que en la capital del país “no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien este domingo realizó su cierre de campaña en la ciudad de Buga, también reaccionó a lo ocurrido en el norte de Bogotá y fue enfático en su declaración.

“Monstruos como este no volverán a entrar a Colombia a hacer lo que les venga en gana. Desde el día uno de mi gobierno implementaré controles migratorios reales y efectivos para que depredadores extranjeros jamás pisen nuestro territorio”, escribió el candidato en sus redes sociales.

El ciudadano capturado por la Policía en medio de este desgarrador caso tiene nacionalidad estadounidense. Su pasaporte dice que es del estado de Texas, en los Estados Unidos, y tiene 36 años.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria también le formuló una pregunta a la opinión pública sobre este tema: “¿Les parece extrema la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños?“, a lo que respondió que para él es ”la máxima coherencia".

“Se acabaron los días en que los más pequeños están a merced de los criminales. Se acabaron los días en que gobiernos como los de Petro y Cepeda premian a Tornillo y a otros degenerados”, escribió el aspirante a llegar a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.

El candidato presidencial escribió un mensaje en sus redes sociales sobre el presunto caso de abuso en Bogotá. Foto: Captura de pantalla

La cadena perpetua para violadores de niños y niñas no existe legalmente en este momento en Colombia. Aunque fue aprobada por el Congreso de la República en 2020, la Corte Constitucional declaró inexequible esta medida en 2021.