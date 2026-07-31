Nuevos nombramientos de asesores en la Policía Nacional a pocos días de que se acabe el Gobierno Petro

En la página de aspirantes de la Presidencia de la República, se registró un inusual movimiento de publicaciones de hojas de vida para la Policía Nacional, a pocos días de que se acabe el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según pudo constatar SEMANA, se trata de más de 40 hojas de vida que se publicaron por medio de esa plataforma oficial del Gobierno nacional, trámite que se traduce en un paso previo a llegar a los cargos.
La mayoría de los procesos serían para llegar a la dirección de Talento Humano de la Policía Nacional. En varios escenarios, el Gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella ha elevado solicitudes para que no se comprometan contrataciones por parte de la actual administración, con el fin de evitar casos de corrupción.
Pero ese no ha sido el único movimiento en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, ya que hace varios días, se conoció la publicación de varias hojas de vida para el cargo de “asesor” para la Superintendencia de Salud del exalcalde Medellín, Daniel Quintero.