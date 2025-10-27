Así puede registrar su hoja de vida y aplicar gratis a nuevas vacantes

Encontrar empleo hoy es más fácil de lo que muchos creen, especialmente si se aprovechan las plataformas digitales diseñadas para conectar el talento con las empresas que están contratando.

En Semana Empleos, por ejemplo, hay más de 110.000 vacantes activas para todos los niveles: bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Lo mejor es que registrar su hoja de vida y postularse es completamente gratis.

Para hacerlo, solo debe ingresar a la plataforma, crear su perfil con datos básicos (nombre, correo y ciudad), subir su hoja de vida actualizada y comenzar a explorar las ofertas.

Si desea aumentar sus posibilidades de ser seleccionado, cuide la redacción de su perfil: use palabras clave relacionadas con el cargo, incluya logros concretos y evite errores ortográficos. Un consejo adicional: verifique que su correo esté activo y revise con frecuencia las notificaciones, ya que muchas empresas contactan por esta vía.

Recuerde que aplicar no le tomará más de unos minutos y que las vacantes se actualizan a diario. Ingrese ya a Semana Empleos, explore las categorías disponibles y postúlese sin costo.

Asesor comercial sector (vehículos, vivienda, seguros, bancos) Pereira

Salario a convenir

Misión

Atender, asesorar y orientar al cliente en las actividades inherentes al proceso de ventas de proyectos inmobiliarios, para cumplir con las metas establecidas y tener clientes satisfechos.

Perfil

Técnico culminado.

Tecnólogo culminado.

Estudiante universitario de carreras administrativas.

Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente y ventas.

Condiciones laborales

Salario base de SMLV + bonificaciones por cumplimiento de meta (aproximadamente $3.500.000 - $3.900.000)

Contrato directo a término fijo, prorrogable de acuerdo a desempeño.

Valera de 8 días libres adicionales al año.

Dia libre por cumpleaños.

Horarios de lunes a domingo (de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.) - Día de descanso entre semana y fin de semana de descanso libre al mes

Auxiliar de obra Bogotá norte

Salario: 1.423.500

Perfil laboral

6 meses de experiencia certificados por empresa como Ayudante de Obra, que haya realizado labores de cargue y descargue, aseo entre otras funciones.

Estudio certificado en básica primaria o bachiller

Horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m., sábados. medio día, contar con disponibilidad, contrato directo con la compañía obra labor.

Mensajero motorizado

Salario: 1.423.500

Se requiere un mensajero motorizado para integrarse a una empresa del sector logístico en Funza. Se valoran la puntualidad y la responsabilidad. La persona seleccionada deberá encargarse de la mensajería, realizar diligencias bancarias y transportar documentos importantes de manera eficiente y segura.

Responsabilidades:

Realizar entregas y recogidas de documentos.

Gestionar diligencias bancarias según lo requerido.

Mantener una organización eficiente de las tareas diarias.

Garantizar el transporte seguro de documentos importantes.

Proyectar y planificar rutas de entrega de manera eficaz.

Requerimientos:

Bachiller o técnico con experiencia previa en mensajería.

Licencia de conducción vigente para motocicleta y medio de transporte

Conocimiento del área de Funza y alrededores.

Habilidad para organizar tareas de manera confiable.

Disponibilidad para trabajar en el horario especificado.

Líder de sistemas de cumplimiento legal

Salario a convenir

Se requiere un líder de sistemas de cumplimiento legal para asumir la planeación y gestión de los sistemas de cumplimiento. Será el oficial de cumplimiento encargado del correcto funcionamiento de los programas SAGRILAFT y PTEE, y responsable principal de datos personales.

Responsabilidades:

Liderar la implementación de sistemas de cumplimiento legal.

Gestionar los programas SAGRILAFT y PTEE.

Actuar como responsable principal de datos personales.

Acompañar al negocio en la toma de decisiones estratégicas.

Identificar y mitigar riesgos de cumplimiento.

Fortalecer la cultura de integridad y transparencia.

Requerimientos:

Profesional en Derecho o áreas afines.

Especialización en gestión de riesgos o compliance.

Experiencia mínima de 5 años en roles similares.

Conocimiento en SAGRILAFT PTEE y Protección de Datos.

Inglés nivel B2.

Asesor comercial

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Se requiere asesor o asesora comercial para tiendas de las marcas PATPRIMO, OSTU, ATMOS, SEVEN SEVEN, entre otras.

Perfil

Un(a) asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en tiendas PATPRIMO, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Horarios:

Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Condiciones laborales

Contrato directo con la empresa.

Comisiones sin techo y sin piso según el cumplimiento de indicadores.

Pagos puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Auxiliares de venta con o sin experiencia Bogotá

Salario: 1.423.500

Se buscan auxiliares comerciales con disposición para el aprendizaje, responsabilidad y actitud proactiva, para apoyar las áreas comerciales.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes asegurando realizar ventas cruzadas.

Atender solicitudes de cambios.

Requerimientos:

con o sin experiencia como Auxiliar de ventas.

Habilidad en ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por las ventas.

Bachillerato completo.

Auxiliar de vinculación, la Estrella, Antioquia

Salario: 1.459.966

Empresa líder en servicios de mantenimiento industrial y metalmecánica requiere auxiliar de vinculación. Se busca una persona proactiva, orientada al detalle y comprometida con la calidad y la seguridad.

Responsabilidades:

Realizar el proceso de vinculación de colaboradores incluyendo afiliaciones a EPS ARL y Caja de Compensación.

Gestionar inclusiones de beneficiarios a EPS y Caja de Compensación.

Asegurar el cumplimiento de requisitos de ingreso de los colaboradores (certificados referencias etc.).

Realizar procesos de desvinculación incluyendo retiros de EPS ARL y firma de documentos.

Coordinar traslados de EPS y procesos de contratación.

Atender consultas de colaboradores relacionadas con contratación y desvinculación.

Programar exámenes de ingreso y capacitaciones de seguridad industrial.

Gestionar dotación y EPP según matriz establecida.

Mantener actualizado el listado de personal vetado y gestionar inclusiones de beneficiarios.

Elaborar cartas laborales y gestionar procesos de vacaciones y licencias.

Requerimientos:

Título técnico en Administración Gestión de Recursos Humanos o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimiento de procesos de contratación y desvinculación.

Habilidad para manejar plataformas virtuales de capacitación.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Auxiliar de bodega – Temporada Barbosa

Salario: 1.561.594

En las marcas Chevignon, American Eagle, Rifle, Outlet Todo al 50% y Tiendas Carrera se requieren auxiliares de bodega para temporada.

No se necesita experiencia, solo muchas ganas de trabajar y disponibilidad total.

Funciones

Apoyar en la recepción, organización y almacenamiento de mercancía.

Preparar pedidos y surtir productos para tienda.

Mantener el orden en bodega y apoyar al equipo de ventas.

Perfil

Ser bachiller.

Ser mayor de edad.

Buena actitud, orden y trabajo en equipo.

Disponibilidad de tiempo completo (domingo a domingo, horarios de centro comercial).

Se ofrece

$1.561.000 + prestaciones + auxilio de transporte + bonificaciones.

Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.

Oportunidad de adquirir experiencia en el sector moda y logística.

Coordinador administrativo Bucaramanga

Salario a convenir

Importante empresa del sector de reciclaje requiere para su esquipo de trabajo tecnólogo administrativo, comercial o afines para cubrir el cargo de coordinador administrativo.

Funciones: