SEMANA conoció en exclusiva el proyecto de acto legislativo que radicarán congresistas de distintas bancadas que abrirá el debate nuevamente de la cadena perpetua para quienes cometan delitos graves en contra de los menores de edad.

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El articulado propone la modificación de los artículos 34 y 44 de la Constitución Política.

En el caso del artículo 34 se le agregaría el siguiente párrafo: “Excepcionalmente, la ley podrá establecer la pena de prisión perpetua revisable para quienes sean condenados por los delitos de homicidio doloso o acceso carnal violento cometidos contra niños, niñas y adolescentes”.

Para el artículo 44 se le agregaría esa condición. “El Estado protegerá de manera prevalente a los niños, niñas y adolescentes. El legislador establecerá medidas penales excepcionales frente a los delitos de homicidio doloso y acceso carnal violento cometidos en su contra, siempre que respeten los principios, derechos y garantías previstos en la Constitución”.

Asimismo, se busca incluir un artículo transitorio que establezca que dentro de los 12 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, si llega a ser aprobado en el Congreso, esta corporación deberá expedir una ley que desarrolle la prisión perpetua.

“La ley deberá establecer un mecanismo de revisión judicial automática, periódica y oficiosa de la pena, orientado a verificar la finalidad resocializadora de la sanción y la procedencia de su sustitución, garantizando el respeto de la dignidad humana, el debido proceso y los demás derechos fundamentales de la persona condenada”, dice la propuesta.

Según detallaron los congresistas en los argumentos, su propósito es que se puedan modificar estos artículos para que se establezca, de manera excepcional, la cadena perpetua para delitos como homicidio doloso y acceso carnal violento cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa fue presentada por unos 30 congresistas. Foto: Alejandro Acosta

“La iniciativa parte del reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y de que determinadas conductas constituyen las más graves vulneraciones de sus derechos fundamentales, razón por la cual el Estado puede prever respuestas penales excepcionales orientadas a fortalecer la protección de bienes jurídicos como la vida, el desarrollo e integridad personal, la libertad y la formación sexual”, dijeron los congresistas.

El proyecto es de autoría de la representante a la Cámara por Bogotá Nelly Patricia Mosquera, del Centro Democrático, y es respaldado por casi 30 congresistas de distintas bancadas.

Aunque no se trata de una discusión sencilla, es un tema que ha generado una indignación colectiva en el país por los casos de abusos y homicidios en contra de los menores de edad.