Confidenciales

El mapa de riesgo de la niñez: estudio del Idipron revela la grave situación de los menores en contexto de calle en Bogotá

En 2025, el instituto ha brindado atención integral a 7.447 niñas, niños y adolescentes.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 3:15 p. m.
Intervención en el barrio san bernardo en el centro de Bogotá Policía Nacional incautación de armas y drogas habitantes de calle
Intervención en el barrio san bernardo en el centro de Bogotá Policía Nacional incautación de armas y drogas habitantes de calle Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahoraMás información
*Aplican términos y condiciones

Mas de Confidenciales

No

El reencuentro del presidente de la Corte Constitucional con el ministro de Justicia (e), tras una protesta silenciosa

Intervención en el barrio san bernardo en el centro de Bogotá Policía Nacional

El mapa de riesgo de la niñez: estudio del Idipron revela la grave situación de los menores en contexto de calle en Bogotá

María Fernanda Cabal y Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro pidió apoyo militar a Colombia y María Fernanda Cabal le respondió

Desayuno en MinDefensa.

Las novenas de aguinaldos que arrancaron en MinDefensa: hubo un homenaje especial

Mincomercio recibió respaldo de 105 empresarios

MinComercio recibió respaldo de 105 empresarios del sector siderúgico por medidas arancelarias para proteger la industria

Vicky Dávila, precandidata presidencial

El emotivo momento en que Vicky Dávila suspende una entrevista y llora por los dos goles de su hijo

Gustavo Petro y la reforma tributaria

Petro se despacha contra los ultrarricos: “No tienen patria, no quieren pagar impuestos y mi orden es que lo hagan”

Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo.

Más congresistas liberales aterrizarán en la campaña de Juan Fernando Cristo, estos son los nombres

El Centro de Bienestar Animal de Cali, CBA, dio a conocer las medidas que implementa duranta este temporada navideña para proteger a los 120 animales de su albergue, del estrés y daño que genera la pólvora.

Cajas de compensación tendrán servicios para los animales de compañía

Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

Nueva molestia de Carlos Caicedo con Gustavo Petro: “Resulta inadmisible”

Noticias Destacadas