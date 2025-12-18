Confidenciales
El mapa de riesgo de la niñez: estudio del Idipron revela la grave situación de los menores en contexto de calle en Bogotá
En 2025, el instituto ha brindado atención integral a 7.447 niñas, niños y adolescentes.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
18 de diciembre de 2025, 3:15 p. m.
Intervención en el barrio san bernardo en el centro de Bogotá Policía Nacional incautación de armas y drogas habitantes de calle Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento