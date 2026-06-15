Abelardo de la Espriella se planta: “Los jefes de la oposición somos José Manuel y yo”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió al papel que jugaría ante un eventual escenario en el que perdiera las elecciones presidenciales del próximo domingo, 21 de junio, con Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella denuncia que el gobernador Carlos Amaya estaría presionando a alcaldes y funcionarios para buscar votos por Iván Cepeda

En medio de un diálogo con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria fue enfático en asegurar que el objetivo es ganar las elecciones presidenciales.

“No vamos a perder, pero yo no te doy vuelta como otro político”, manifestó De la Espriella tras la pregunta del periodista de si aceptaría la curul en el Senado de la República si pierde las elecciones.

“Sí, claro”, respondió el aspirante, al tiempo que manifestó que “los jefes de la oposición hoy en Colombia somos José Manuel y yo”, resaltando los más de 10 millones de votos que sacaron en la primera vuelta.

De la Espriella reiteró que junto con su fórmula vicepresidencial “tenemos una responsabilidad con Colombia”, por lo que “no vamos a dejar a Colombia tirada”.

“Vamos a ganar el gobierno, pero si no se ganan las elecciones, pues ahí estaremos desde el Congreso de la República defendiendo a Colombia como corresponde”, reiteró el candidato presidencial.

De la Espriella aseguró que las elecciones del próximo domingo esperan ganarlas con cerca de 14 millones de votos, pero invitó a sus seguidores a que no se confíen y salgan a votar y convencer más gente.