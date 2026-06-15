Abelardo de la Espriella volvió a referirse a la presunta compra de votos a través de una red a lo largo y ancho del país y, en este caso, denunció, en entrevista con José Manuel Acevedo, al actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

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Según el candidato presidencial, Amaya estaría “utilizando su cargo para presionar a alcaldes, funcionarios y ofrecer contratos para buscar votos para el heredero de las Farc”.

“Están utilizando platas públicas, el gobernador por ejemplo también de Nariño, están metidos en eso, el actual gobernador, presionando a la gente, presionando a los alcaldes, haciendo de todo para ponerle votos a Cepeda en Nariño”, dijo el candidato refiriéndose a otros presuntos casos similares.

De la Espriella aseguró que había enviado información a Estados Unidos la cual contendría pruebas sobre una presunta red de compra de votos, incluso, con dinero público.

“Tenemos una información que ya le pasé al gobierno norteamericano porque aquí no pasa nada y no vamos a aceptar que se afecte la voluntad popular”, dijo.

Esa compra de votos, según el candidato, está enfocada en el Caribe pero también “se está moviendo en Boyacá, donde el gobernador está metiendo mano”, aseveró.

Preguntado por las evidencias que tendría sobre la denuncia, De la Espriella dijo que había sido enviada a EE.UU. y constaba de las presuntas presiones del gobernador a funcionarios para lograr presiones a la hora de votar por el candidato del Pacto Histórico.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá Foto: Tomado de X @CarlosAmayaR

“Carlos Amaya también está metido en ese pastel y ya mandé esa información”, dijo el candidato y agregó que “es importante que la gente entienda que hay que salir a votar, que no se pueden confiar, porque estamos enfrentados a una mafia, a una banda criminal y eso es muy importante que lo tengan claro”, aseveró.

“Tenemos que defender el voto y para eso pues yo tengo que hacer lo que corresponda, porque no me puedo quedar de brazos cruzados cuando veo que la justicia colombiana colombiana no actúa. Los americanos tienen información de esto”, concluyó el candidato presidencial.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, aspirantes presidenciales Foto: SEMANA

Durante la entrevista con RCN, de la Espriella mencionó que las denuncias que ha recolectado sobre compra de votos en Colombia fue enviada al gobierno de los Estados Unidos con el fin de que se vean afectadas las visas de los implicados e incluso sean incluidos en la lista OFAC.