Una polémica se generó en redes sociales por cuenta de una acusación en contra del reconocido periodista Rafael Poveda.

El portal Brava News y Yo Te Creo Colega, una iniciativa contra el acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia, publicaron el testimonio de una mujer que hace señalamientos en contra del reconocido periodista.

Sin embargo, Poveda publicó el diálogo que sostuvo con las periodistas que hacen parte de ese colectivo y se generó una fuerte polémica en redes sociales.

En esa conversación se escucha que Poveda pidió un espacio para responder las dudas de las comunicadoras, al considerar que ese es un principio del periodismo, pero las mujeres que estaban en dicha llamada le negaron el espacio argumentando que le sería concedido únicamente hasta después de la publicación en su contra.

Rafael Poveda. Foto: x

Poveda fue insistente en que tenía todo el derecho a defenderse y ser escuchado para que ellas, como periodistas, hicieran una valoración de las dos partes y ahí sí tomar una decisión final con el material periodístico.

El periodista comenzó su relato contando que Mónica Rodríguez, una de las comunicadoras que estuvo en la llamada, le escribió un mensaje diciéndole: “Rafael, buenos días. Le escribimos en representación de Yo Te Creo Colega. Queremos informarle que en las próximas horas publicaremos unos contenidos en los que se le menciona. Con el fin de garantizar su derecho a presentar su versión de los hechos. Ponemos a su disposición este espacio para que pueda enviarnos sus comentarios. Estaremos atentas”.

Según Poveda ese inicio es fundamental porque al recibir ese mensaje se comunicó de inmediato y nadie respondió la llamada por Whastapp. Posteriormente dijo que se comunicó con Paula Bolívar, otra periodista de Brava News, para conocer qué estaba pasando y el por qué el mensaje de Rodríguez.

“Lo hice porque ella conoce muy bien mi talante y el trato con las personas dentro y fuera de mi trabajo. Me dijo que ella se apartó de todo lo que tuviera que ver con señalamientos en mi contra y le dije que era importante que me escucharan. Después recibí una llamada grupal”.

De ahí en adelante, Poveda reveló toda la conversación donde Mónica Rodríguez tomó la vocería y contó que tenían unas testimonios que serían publicados y que la única oportunidad que tendría el periodista para defenderse sería “después de la publicación“.

“¿En el momento que publiquen? ¿Tú eres periodista, verdad?“, se preguntó Poveda un poco sorprendido por lo que estaba escuchando. Laura Palomino, otra periodista de Brava News, respondió que todos eran periodistas.

Poveda dijo que no quería entrar en peleas, por el tono en el que le respondieron, y reiteró que sencillamente creía que lo lógico era recibírtela la denuncia, investigar, confrontar las partes y posteriormente tomar la decisión de publicar o no.

“Ustedes no me están dando esa oportunidad, están diciendo que van a publicar y que después tendré una oportunidad. Eso traduce que será después de que manchen mi nombre y me califiquen de acosador”.

Mónica Rodríguez fue insistente en que el único espacio sería hasta después de la publicación y que no le permitirían responder en ese momento.

El periodista siempre mantuvo la calma e intentó tener un diálogo para explicarles a las periodistas que lo justo era que lo escucharan antes de la publicación. Siempre, según el diálogo, le dijeron que no.

Después de varios minutos de conversación donde Poveda hizo varios esfuerzos para explicarle a sus colegas que debían tener en cuenta su versión para publicar la noticia, las periodistas reiteraron que no lo harían y que recibirían su postura mediante correo electrónico.

“Si ustedes me cuentan qué información tienen, yo puedo responderles y con base en esa información definen si publican”, dijo.

Incluso Laura Palomino le dijo a Poveda que estaban dispuestas a recibir la “rectificación correspondiente” a lo que el periodista respondió que no entendía de qué rectificación hablaban si él no sabía cuál era la denuncia.

“No, yo no estoy pensando en que las personas se vayan a retractar ni mucho menos, simplemente estoy diciendo que cuando tú vas a publicar algo que afecta la reputación de una persona que lleva más de 40 años en esto y puedes afectar mi reputación y buen nombre, lo que considero es que me pregunten y yo pueda hablarles y responderles. Ustedes con mis respuestas determinan si hay un mérito para que sea publicado. Al publicarlo afectarán mi nombre, tienen todo el derecho, pero también tengo el derecho a defenderme”, le respondió Poveda a Laura Palomino.

Poveda fue insistente en que respetaba el trabajo periodístico, pero que consideraba que por unos testimonios no podían juzgarlo de esa manera y que sencillamente estaba pidiendo un principio básico del periodismo: “equilibrio informativo”.

Por esa razón, Poveda le lanzó una pregunta a Mónica Rodríguez para que pudiera comprender lo que estaba pasando.

“Mónica, estás hablando como si fueras la Fiscalía y no es justo. El ejercicio básico es que escuchen a las partes. No sé qué pretenden con esto. Lo que ustedes están haciendo es: cualquier persona puede acusar a Mónica Rodríguez de cualquier cosa, yo lo saco y después Mónica desmiente un supuesto robo de plata. Lo saco y dejo que después Mónica responda, pero ya le he hecho daño a su nombre”, dijo Poveda.

Mónica se molestó con la pregunta de Poveda y le dijo que le explicara cómo hacer su trabajo. Por esa razón, el periodista le dijo de nuevo que cómo se sentiría ella si una persona le llega con información de un supuesto robo de ella. “Mónica, tienes una postura de pelear conmigo y no sé por qué. Alguien llega y me dice que tú (Mónica Ródriguez) se robó 100 millones de pesos, yo llegó lo publico sin preguntarte nada, eso sería ilógico. Lo ideal es que te pregunte a ti para expliques qué pasó y seguramente tendrás una respuesta que pueda desvirtuar la acusación. Lo correcto es buscar la parte y la contraparte”, dijo.

Después de la extensa conversación las periodistas insistieron en que se enteraría de todo después de publicado y que no había nada más de qué hablar.

Poveda dijo que el último taller de presentación que hizo fue en 2020 por la llegada de la pandemia y que también deberían tener en cuenta esa información.