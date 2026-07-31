Pronóstico del Ideam para el fin de semana del 31 de julio al 2 de agosto: así estará el clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el reporte del clima previsto para el territorio nacional durante el fin de semana. El informe abarca las condiciones atmosféricas desde la tarde del viernes 31 de julio hasta la noche del domingo 2 de agosto, identificando zonas con precipitaciones y áreas con tiempo seco.

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Para la jornada del viernes, la entidad meteorológica anunció mayor nubosidad e intensidades de agua variables en distintos departamentos. Se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes en zonas de Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia, así como en sectores de Santander, Caldas, Risaralda, Arauca, Vichada, Guaviara, Caquetá y Amazonas.

Mapa del clima del viernes 31 de julio. Foto: Ideam

Frente a las variaciones en el resto del territorio, el Ideam señaló que “predominará el tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente cubierto, con probabilidad de altas temperaturas en la región Caribe y los valles interandinos”. Asimismo, se prevén lluvias de menor intensidad en La Guajira, el Eje Cafetero, el Pacífico y la Orinoquía.

Condiciones del clima para el sábado 1 de agosto

Durante el sábado, el reporte oficial anticipa la continuidad del tiempo seco en la mayor parte del suelo nacional. Sin embargo, el organismo alertó sobre la posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y la noche en sectores del sur de Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santanderes, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y la Amazonía.

Mapa climatológico del sábado 1 de agosto. Foto: Ideam

En lo relativo a las precipitaciones de menor volumen, la entidad ambiental detalló las zonas donde se registrarán lloviznas. Sobre estos sectores, el Ideam informó: “Se estiman lluvias de menor volumen en zonas del sur de La Guajira, Sucre, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Vaupés y Amazonas”.

En la región insular, integrada por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las proyecciones indican precipitaciones ocasionales. Estas lluvias intermitentes se concentrarán principalmente sobre las áreas marítimas adyacentes al archipiélago durante el desarrollo del día.

Proyección meteorológica para el domingo 2 de agosto

Mapa climatológico para el domingo 2 de agosto. Foto: Idema

Para el cierre del fin de semana, el panorama mantendrá una distribución similar entre tiempo seco y lluvias concentradas. Las regiones Caribe y Andina registrarán estabilidad atmosférica y tiempo seco en la mayoría de sus municipios, según el balance presentado por los meteorólogos de la institución.

Por el contrario, los mayores acumulados de agua se focalizarán en áreas específicas del nororiente de Magdalena, sur de Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, la pacífica y la Orinoquía. El Ideam prevé que estas precipitaciones vayan acompañadas de actividad eléctrica, mientras que en Santanderes, Cundinamarca, Boyacá y el sur del país se mantendrán lluvias moderadas.