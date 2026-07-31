Proponen significativos descuentos en la factura de energía para quienes ahorren durante el fenómeno de El Niño

La llegada del fenómeno de El Niño ya comenzó a generar medidas preventivas en el sector eléctrico colombiano.

Directora del Ideam habla en SEMANA y advierte sobre el fenómeno de El Niño: “Uno de los más intensos”

Con el objetivo de reducir la demanda de energía y proteger la confiabilidad del sistema, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) puso en consulta un proyecto de resolución que premiaría a los hogares que logren disminuir su consumo.

Según informó Caracol Radio, la iniciativa fue presentada luego de que el Ideam confirmara, el pasado 11 de junio, que las condiciones del fenómeno de El Niño ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial.

La entidad prevé que el fenómeno se intensifique durante el segundo semestre del año, un escenario que podría incrementar la presión sobre el Sistema Interconectado Nacional y elevar la demanda de energía en el país. La propuesta está dirigida a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica en Colombia.

Esto significa que, una vez sea adoptada mediante una resolución definitiva, la iniciativa aplicaría en las distintas regiones del país para las empresas comercializadoras sujetas a la regulación de la CREG.

El proyecto plantea beneficios económicos para los hogares que reduzcan su consumo de electricidad durante el fenómeno de El Niño. Foto: Jorge Orozco

Cada hogar tendrá una meta de ahorro

El proyecto de la CREG no establece una reducción general para todos los usuarios. En cambio, propone fijar una meta individual de ahorro para cada hogar y usuario regulado, calculada con base en el historial de consumo de los últimos 12 meses.

Quienes logren disminuir de manera significativa su consumo frente a esa meta recibirán un reconocimiento económico al finalizar el programa, que podría llegar hasta el 40 %.

La Comisión explica que el incentivo será progresivo: entre mayor sea el ahorro relativo frente al de otros usuarios de la misma categoría y estrato, mayor será el beneficio económico.

En contraste, los usuarios que incrementen considerablemente su consumo durante la vigencia del programa podrían ver reflejado un cargo adicional en su factura de energía.

La CREG también busca que el mecanismo sea completamente transparente para los consumidores.

De acuerdo con el proyecto, las facturas incluirán información como:

La meta individual de ahorro.

Los ahorros reconocidos.

Los cobros adicionales, cuando correspondan.

Una comparación frente a otros usuarios de la misma categoría.

Una estimación del ahorro acumulado durante el programa.

Además, el seguimiento se realizará con la información que ya administran los operadores del mercado, acompañada de publicaciones periódicas para evaluar el desempeño del mecanismo.

El proyecto establece que el programa tendría una duración inicial de seis meses, aunque la CREG deja abierta la posibilidad de extenderlo por otros seis meses si las condiciones climáticas así lo requieren.

El Ministerio de Minas y Energía respaldó la iniciativa e hizo un llamado a los colombianos para reducir el consumo de energía eléctrica como medida preventiva frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

UNGRD dice cuáles son las zonas más afectadas por el fenómeno de El Niño en Colombia

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró: “Las viviendas que más ahorren tendrán menos costos en la factura de energía eléctrica, pero también les vamos a decir a esos derrochadores de energía que consumen más que les vamos a cobrar más”, según declaraciones recogidas por RCN Radio.

El valor definitivo del incentivo quedará definido cuando la CREG adopte la resolución final, una vez analice las observaciones presentadas por ciudadanos, empresas y demás actores del sector.