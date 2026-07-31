Luis Gilberto Murillo recibió fuerte golpe judicial un año y medio después de salir de la Cancillería

Un año y medio después de abandonar la Cancillería, el Consejo de Estado, en fallo de segunda instancia, anuló el nombramiento de Luis Gilberto Murillo Urrutía como ministro de Relaciones Exteriores.

Esto, tras concluir que estaba inhabilitado para ejercer el cargo tras haber sido condenado por peculado mediante sentencia que está en firme y ejecutoriada.

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Con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, se señala que el 29 de agosto de 1997 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Chocó condenó a Luis Gilberto Murillo a seis meses de prisión por el delito de peculado por aplicación oficial diferente.

En esa sentencia también se le impuso una multa de mil pesos y la interdicción de derechos y funciones públicas por un año.

Más de 1.220.000 firmas respaldan la candidatura de Luis Gilberto Murillo. Foto: Luis Gilberto Murillo

“Como en este caso la condena fue por un delito en contra del patrimonio del Estado, el señor Luis Gilberto Murillo Urrutia se encontraba incurso en la inhabilidad prevista en el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución Política para la fecha de su designación como ministro de Relaciones Exteriores, circunstancia que configura la causal de nulidad invocada por el demandante”, señala el fallo.

Por esta razón, se revocó el fallo que había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declaró la nulidad del Decreto 657 del 21 de mayo de 2024, mediante el cual el presidente de la República designó a Luis Gilberto Murillo como ministro de Relaciones Exteriores.

La demanda que persiguió a Luis Gilberto Murillo durante los ocho meses que estuvo en la Cancillería

Este es el fallo completo

Murillo Urrutia ocupó dos importantes cargos en el Gobierno Petro: fue embajador de Colombia ante los Estados Unidos y canciller, cargo que desempeñó durante ocho meses.

Luis Gilberto Murillo fue uno de los principales protagonistas de la reciente crisis diplomática entre el Gobierno Petro y la administración de Donald Trump. En su reemplazo, como fue anunciado hace algunos días, llegó Laura Sarabia Torres, una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato en 2022.

Murillo, en su condición de embajador de Colombia en los Estados Unidos, fue designado como canciller encargado el 8 de febrero de 2024, después de que la Procuraduría General decidiera suspender por tres meses al entonces ministro Álvaro Leyva Durán, en medio de la investigación disciplinaria que cursaba en su contra por declarar desierta la licitación para el contrato de los pasaportes.