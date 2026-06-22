Mientras Petro cuestiona los resultados electorales, Luis Gilberto Murillo marca distancia de su postura

Mientras el presidente Gustavo Petro se resiste a aceptar el triunfo de Abelardo De La Espriella en las urnas, como nuevo presidente de la República, el exaspirante presidencial Luis Gilberto Murillo, quien estaba apoyando al excandidato Iván Cepeda, compartió esta mañana de lunes, 22 de junio, un contundente mensaje en X.

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Contrario a Petro, Murillo dijo aceptar los resultados electorales que le otorgan a De La Espriella el triunfo.

“Colombia habló en las urnas y respetamos su decisión. Un ejemplo democrático, por lo cual felicitamos a nuestro país. Sin odio ni violencia, seremos oposición activa y constructiva. El Pacto Histórico y la Alianza por la Vida siguen vivos. La oportunidad sigue siendo Colombia y la democracia continúa: vigilaremos, propondremos y defenderemos la vida, la paz, la democracia y los derechos”, empezó diciendo Murillo en su mensaje en X.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo celebraron en Barranquilla el triunfo en las urnas. Foto: SEMANA

Posteriormente, Murillo dejó claro que, desde hoy, asumirá una oposición democrática y activa, en defensa de los derechos humanos.

“A quienes recibirán oficialmente la responsabilidad de conducir el Gobierno nacional, una vez concluya el escrutinio, les deseo acierto. No porque renunciemos a nuestras convicciones, sino porque Colombia está por encima de cualquier campaña, de cualquier partido y de cualquier liderazgo individual. Quienes creemos en la paz, la justicia social, las regiones y la dignidad no vamos a desaparecer: desde hoy asumimos una oposición, democrática y activa en la defensa de los derechos”, agregó.

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Por último, el excandidato presidencial se mostró abierto al diálogo, no sin antes recalcar que no existirá “silencio ante los retrocesos, ni violencia en nuestra respuesta”.

“Estaremos abiertos a los diálogos, y no habrá silencio ante los retrocesos ni violencia en nuestra respuesta. Seremos la voz organizada de millones de colombianos: vigilaremos, propondremos y defenderemos cada derecho conquistado. Los territorios siguen en pie para que Colombia no retroceda. ¡La oportunidad seguirá siendo Colombia!“, concluyó Murillo en X.