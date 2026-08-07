Ordenan el traslado de cabecillas de Medellín que negociaron la Paz Total con Petro

SEMANA estableció que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) adelanta a esta hora el traslado de varios líderes de las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá que estuvieron sentados en la fallida mesa de la paz total gestionada por el presidente Gustavo Petro.

De momento, no se han revelado los nombres de los hombres que están siendo enviados a diferentes centros carcelarios del país. Al parecer, terminarían en celdas de alta seguridad de las ciudades de La Dorada, Valledupar, Cómbita y Bogotá.

Noticia en desarrollo...