Revelan el acuerdo de Iván Cepeda con Luis Gilberto Murillo: busca acercarlo a empresarios, iglesias y gremios

Se conoció el acuerdo político y programático que suscribió Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, con Luis Gilberto Murillo, el excanciller de Petro que se retiró de la carrera por la Casa de Nariño este 6 de mayo para sumarse al proyecto político de la izquierda. Según la campaña, él aportará sus capacidades en la “interlocución internacional”.

En un fragmento del archivo se dijo: “Este acuerdo no constituye una adhesión personal o burocrática. Constituye una decisión política de mayor alcance para, desde la campaña, contribuir a una coalición de gobierno capaz de ganar, gobernar, fortalecer confianzas y conducir las transformaciones que Colombia necesita dentro del marco de una democracia sólida, plural y constitucional”.

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Murillo se comprometió a la construcción de confianza política y ampliación de la base social; acercar a Cepeda con empresarios, gremios, iglesias, emprendedores, trabajadores y regiones productivas; fortalecer los discursos del candidato en materia de transición minero-energética responsable, vivienda, seguridad, transporte y defensa nacional; consolidar las relaciones internacionales; y construir mensajes pedagógicos.

Cepeda estableció posicionar la coalición; promover la visibilidad política de Luis Gilberto Murillo e integrar su agenda a la narrativa de la campaña; e impulsar un acuerdo nacional para tramitar reformas y garantizar el respeto pleno por la Constitución y las instituciones.

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“Iván Cepeda Castro y Luis Gilberto Murillo Urrutia declaran que Colombia vive una encrucijada histórica. Esta coalición nace para ganar las elecciones presidenciales de 2026, pero, sobre todo, para gobernar bien. (…). Con este acuerdo, las partes amplían la convocatoria a diversos sectores sociales y políticos para construir una mayoría democrática que permita ganar en primera vuelta y gobernar con responsabilidad histórica”, se agregó en el documento.

Aunque Murillo se sumó a la campaña de Cepeda, su fórmula vicepresidencial, Luz María Zapata, la excompañera sentimental de Germán Vargas Lleras, todavía no define hacia quién inclinarse en la primera vuelta.