Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo, exfuncionarios del Gobierno Petro, han hecho polémicas declaraciones que han generado preocupación por los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial.

Los dos exfuncionarios aseguraron que si Iván Cepeda no era el ganador de la jornada el país “se incendiaría”, afirmaciones que generaron zozobra en algunos sectores al considerar que es una amenaza.

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Por esa razón, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella habló sobre esas afirmaciones y señaló que nadie puede pensar que Colombia volverá al 2021 donde la primera línea metió miedo a los ciudadanos.

Directamente les dijo a Carrillo y a Bolívar que él no permitirá desordenes en el país y que la fuerza pública tiene que cumplir con la constitución.

“Y deben estar tranquilos porque si los sacan por cumplir con sus funciones, yo los reintegro de inmediato cuando me posesione”, dijo el candidato presidencial.

Sin embargo, aseguró que una de las maneras para evitar que la izquierda tenga razones para “bloquear el país” es que la ciudadanía se manifieste en las urnas.

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“Entre más amplia sea la ventaja que saquemos, menos argumentos tendrán para incendiar el país. Mi llamado es que salgan temprano a votar, tenemos que trabajar todos para poder ganar”.

Agregó: “Tenemos que ganar con amplias mayorías para que la izquierda no tenga opción”.

De La Espriella dijo que los colombianos pueden estar tranquilos porque no se tolerará que unos pocos busquen bloquear el país y que la democracia se debe respetar.

Después de la primer declaración, Carrillo dijo en entrevista con SEMANA que sus afirmaciones fueron malinterpretadas y que nunca quiso decir que se “incendiaría el país”.

Durante su participación en El Debate de SEMANA, Carrillo sostuvo que la controversia surgió a partir de la difusión de un video editado y señaló directamente a quienes, según él, impulsaron la discusión en redes sociales y medios de comunicación.

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“La polémica la generó Daniel Samper Ospina compartiendo un video editado y la generó Néstor Morales, que usted sabe es el cuñado de Iván Duque y está en campaña de frente por el candidato Abelardo De La Espriella”, afirmó.

El funcionario explicó que la frase surgió durante una entrevista con la periodista Eva Rey, quien le preguntó sobre las consecuencias de una eventual derrota de Cepeda en las urnas.

“A mí la periodista Eva Rey me hace una pregunta. Dice: ‘Carlos, si pierde Cepeda, ¿se incendia el país?’. Y yo en ese momento le dije: ‘Sí, indudablemente se va a incendiar el país’”, relató.

Carrillo insistió en que el contexto completo de la conversación no fue tenido en cuenta por quienes difundieron el fragmento y recordó que el video íntegro había sido presentado públicamente.