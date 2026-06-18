Carlos Carrillo dice que se generó polémica con un “video editado” de sus declaraciones

Luego de la polémica que generaron sus declaraciones sobre un eventual “incendio” del país, si Iván Cepeda no gana las elecciones presidenciales, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, salió a defenderse y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

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Durante su participación en El Debate de SEMANA, Carrillo sostuvo que la controversia surgió a partir de la difusión de un video editado y señaló directamente a quienes, según él, impulsaron la discusión en redes sociales y medios de comunicación.

“La polémica la generó Daniel Samper Ospina compartiendo un video editado y la generó Néstor Morales, que usted sabe es el cuñado de Iván Duque y está en campaña de frente por el candidato Abelardo de la Espriella”, afirmó.

El funcionario explicó que la frase surgió durante una entrevista con la periodista Eva Rey, quien le preguntó sobre las consecuencias de una eventual derrota de Cepeda en las urnas.

“A mí la periodista de Eva Rey me hace una pregunta. Dice: ‘Carlos, si pierde Cepeda, ¿se incendia el país?’. Y yo en ese momento le dije: ‘Sí, indudablemente se va a incendiar el país’”, relató.

Carrillo insistió en que el contexto completo de la conversación no fue tenido en cuenta por quienes difundieron el fragmento y recordó que el video íntegro había sido presentado públicamente.

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Las declaraciones se producen después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, lo cuestionara públicamente por sus palabras. En una entrevista con SEMANA este 17 de junio, el jefe de la cartera política le pidió moderación y le recordó la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos en medio de la recta final de la campaña presidencial.

La controversia se da a pocos días de la segunda vuelta presidencial, en medio de un ambiente político marcado por las advertencias sobre posibles hechos de violencia y tensiones alrededor del proceso electoral.