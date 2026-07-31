Desde el Gobierno de Abelardo De La Espriella piden no hacer pactos con el petrismo para elegir contralor: “no cuenten con nosotros”

A pocos días de que se posesione el Gobierno de Abelardo De La Espriella, hay expectativa en el país sobre quién será el reemplazo del contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez. Lo anterior, luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado, no estableciera si lo suspende o no.

Mientras tanto, Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por De La Espriella, aclaró en El Debate de SEMANA que se respetará la autonomía y soberanía del Congreso de la República en medio de dicho proceso para la elección del nuevo contralor general.

Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, en entrevista en El Debate de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

No obstante, Lara pidió a los partidos políticos no hacer alianzas con el Pacto Histórico, el partido del petrismo, para llegar a acuerdos en medio de ese proceso de elección.

“Al Gobierno no le interesa tener un contralor de bolsillo, es decir, ser jefe del contralor. El contralor tiene que controlar y auditar. Lo que sí quiere el Gobierno y se lo pide al Congreso es: uno, que sea un contralor anticorrupción, no pro corrupción. Segundo, nosotros hemos visto los terribles escándalos de corrupción de este Gobierno, en particular ahora que están entregando el poder. Ejecución de billones de pesos de manera corrupta, escándalos como los de las señoras Guerrero, la otra señora de la Aerocivil, lo que denunció Angie Rodríguez [Gerente del Fondo de Adaptación]. Es grotesca la corrupción”, dijo Lara en El Debate.

Posteriormente, el ministro del Interior designado hizo el llamado a los partidos políticos: “Mi llamado respetuoso naturalmente a los partidos que dicen querer ser del Gobierno y que son amigos es: ey, pónganse de acuerdo entre ustedes, pero no vayan a pactar, un pacto, si me permiten la expresión, de impunidad, con el Pacto Histórico”.

En tal sentido, Lara insistió en que el petrismo quiere, básicamente, “un contralor de bolsillo”.

“Nosotros somos respetuosos de la autonomía, pero yo hago un llamado. Ese contralor no puede ser un contralor que le tape la corrupción a este Gobierno [Petro]. Mire todo lo que ha denunciado la señora Angie Rodríguez, mire cómo se están robando la salud. Petro y su bancada quieren un contralor para tapar los delitos de la corrupción y lograr la impunidad”, recalcó en El Debate, el ministro del Interior designado.

En desarrollo.