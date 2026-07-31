El presidente electo Abelardo De La Espriella llevó a cabo su tercer consejo de ministros designados, a pocos días de que se realice su posesión en la ciudad de Cali el próximo 7 de agosto.

Abelardo De La Espriella citó a todo su gabinete de ministros designados al primer retiro espiritual: estos son los detalles

Después de este encuentro, el próximo jefe de Estado envió un mensaje a los colombianos a través de su cuenta de X, en una publicación que acompañó con una foto de lo que fue la reunión.

“Seguimos afinando cada decisión, estructurando cada política y consolidando el equipo que hará realidad la Patria Milagro“, manifestó.

De La Espriella afirmó que cada uno de estos encuentros acerca a Colombia a convertirse en el país que eligieron los colombianos construir.

Por último, cerró diciendo: “Ya falta poco para que cese la horrible noche“.

Este consejo de ministros se realiza en medio de la apretada agenda que ha tenido el presidente electo en los últimos días, a la que se sumará un primer retiro espiritual junto con todo su gabinete designado.

Este evento se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Barranquilla y asistirán todos los ministros, asesores y funcionarios que han sido nombrados hasta el momento.

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“El encuentro, que reunirá por primera vez al equipo completo del Gobierno de la Patria Milagro, será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual antes de asumir la responsabilidad histórica de gobernar a Colombia”, señaló el equipo de De La Espriella por medio de un comunicado.

En la comunicación, se indicó que este retiro no será un acto protocolario, sino la “expresión más clara” de los valores que orientarán el próximo Gobierno.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Catalina Olaya

“La Patria Milagro se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios”, complementó.

Esto se desarrollará mientras se ultiman los detalles de la posesión presidencial que se hará en la ciudad de Cali.