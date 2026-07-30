La transición de Gustavo Petro a Abelardo De La Espriella, vista por el reputado economista José Antonio Ocampo

Una visión singular plasma José Antonio Ocampo en un documento divulgado este 30 de julio, en el que analiza la transición de un gobierno como el de Gustavo Petro a otro como el de Abelardo De La Espriella, un proceso en el que, evidentemente, hay un giro ideológico y restricciones económicas que podrían limitar cualquier agenda política.

Pese a las dificultades en el entorno del país, el mensaje transversal de Ocampo es que el nuevo gobierno no partirá de una crisis generalizada, pues algunos indicadores mejoraron sustancialmente en los últimos años.

Hay que recordar que Ocampo fue ministro de Hacienda en la primera etapa del gobierno Petro, pero luego salió del gabinete y posteriormente se volvió blanco de ataques por parte del mandatario, quien le endilgó varias culpas, como la del déficit fiscal del país y la participación de algunos miembros independientes en la junta del Banco de la República, quienes después de entrar por sugerencia del ministro se volvieron el palo en la rueda para lo que quería el presidente: bajar las tasas de interés del Banco de la República aunque fuera a sombrerazos.

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Entre el bien y el mal

Ocampo se refiere, por ejemplo, a logros sociales como la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional, así como a la baja tasa de desempleo que se ha mantenido en los últimos tiempos.

Con varios argumentos que se salen de lo común, Ocampo desmonta la idea de que el gobierno de De La Espriella recibirá un desastre social, y, además, reconoce importantes correcciones en materia económica.

Es el caso de dos grandes desequilibrios que existían en 2022, cuando Gustavo Petro llegó al poder: el amplio déficit en la balanza de pagos (los intercambios reales y financieros que el país hace con el resto de las economías del mundo) y el hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), un problema que pocos gobiernos se atrevieron a enfrentar. Ambos fueron corregidos durante el cuatrienio que termina, señala en el documento el profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Rendición de cuentas Petro Foto: Guillermo Torres /Semana

En lo que sí enfatiza el reputado economista es en la crisis fiscal que heredará el sucesor de Petro en la Casa de Nariño. La deuda pública supera el 60 % del PIB, entre otros desafíos, como el aumento del gasto. Todo ello conforma una carga que no permitirá alcanzar, al menos en el corto plazo, metas de crecimiento como las que busca De La Espriella, cercanas al 7 %.

¿Se mantendrán los compromisos sociales?

Una de las incógnitas que plantea Ocampo está en el ámbito social, y es ¿hasta qué punto el nuevo gobierno mantendrá el compromiso con los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991?

Se refiere a la reducción sostenida de la pobreza multidimensional en Colombia, como la que se produjo gracias a “mejoras en el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos, así como en las condiciones de vivienda, aunque con una creciente brecha entre las zonas rurales y urbanas”.