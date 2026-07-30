Lili Pink al desnudo: habla el encargado de capotear el negocio de la cadena de moda que pasó a manos de la SAE

SEMANA: ¿Cómo llegó a asumir esta responsabilidad de conducir una cadena de retail como Lili Pink, luego del escándalo destapado? ¿Quién lo contactó?

Sebastián Ulchu (S. U.): La historia empezó en una convocatoria que abrió la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en la dirección de sociedades. Me presenté y, tras superar los filtros, me designaron como representante legal.

En ese momento no sabía de qué empresa se trataba. El día del operativo me pidieron que me dirigiera a una dirección y allí me enteré que era Fast Moda S. A. S., la que conocemos como Lili Pink e incluye las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en Colombia.

SEMANA: Al enterarse de que conduciría una compañía que es de los afectos de los colombianos, pero en problemas, ¿le dio alegría o preocupación?

S. U.: Soy una persona muy creyente y apegada a Dios. Por eso creo que todo tiene un propósito. Si las cosas se dieron y estoy aquí, en cabeza de esta compañía, haré todo lo posible por sacarla adelante.

Caso Lili Pink: Fiscalía pide enviar a la cárcel a ocho personas que habrían participado en la “empresa criminal”

SEMANA: ¿Existía algún antecedente de una empresa del sector comercio intervenida y puesta en mmanos dela SAE?

S. U.: No había un antecedente, sobre todo con una empresa del sector textil de esta magnitud.

Estamos haciendo toda esta inmersión en el mundo textil y de la moda.

SEMANA: ¿La figura con la que toma a Lili Pink es de interventor o de gerente?

S. U.: La figura que establece el Código de Extinción de Dominio, en este caso, no es de interventor o liquidador. Ejerzo la representación legal y, asimismo, la gerencia general. El reto es darle continuidad operativa por completo a Lili Pink, una empresa en la que más del 80 % de colaboradores son mujeres.

. Foto: Lili pink

Ya se reciben tarjetas de crédito

SEMANA: ¿Qué encontró cuando llegó y revisó todas las cuentas?

S. U.: Cuando yo tomo las cuentas de la compañía, estaban prácticamente en cero, con los saldos muy bajos. Realmente, el día que llego, de hecho no estaban presentes los colaboradores y fue necesario convocarlos para empezar de cero otra vez.

Debido a la coyuntura judicial, en principio las entidades financieras nos cerraron las puertas. En la actualidad, ya están restablecidas las relaciones con los bancos, en parte,como efecto de que ya se reciben los medios de pago electrónicos, tras habernos quedado por 40 días sin datáfonos.

En Lili Pink ya se reciben tarjetas de crédito. Foto: Getty Images

‘Fue casi un diciembre en ventas’

SEMANA: ¿Los saldos bajos que halló llevaron inclusive a no tener recursos para comprar mercancías para surtir almacenes?

S. U.: Afortunadamente, después de lo sucedido en abril, cuando se destapó el escándalo, tuvimos un mes espectacular: mayo, que fue casi como un diciembre para Lili Pink. Las ventas nos dieron la caja necesaria para cumplir tanto con la nómina como con los proveedores y los diferentes actores que componen los eslabones de esta cadena.

SEMANA: En el momento más crítico, frente a la incertidumbre con una compañía que parecía que iba a cerrar, ¿hubo proveedores que se retiraron?

S. U.: Más que proveedores, los que entraron en incertidumbre fueron los aliados comerciales en los diferentes canales. Hubo muchos que cancelaron sus relaciones comerciales con nosotros. Pero para fortuna de todos, al día de hoy ya están de nuevo todos esos agentes del ecosistema de Lili Pink.

SEMANA: ¿El Estado ha tenido que poner recursos públicos?

S. U.: No. Hasta la fecha ha sido una empresa 100 % sostenible.

Lili Pink y la Fiscalía General de la Nación. Foto: Foto 1: Lili Pink / Foto 2: Fiscalía / Foto 3: Fiscalía

SEMANA: Cuando la situación se presentó, ¿cómo estaba el inventario y el endeudamiento de la compañía?

S. U.: Realmente estaba bien organizada en materia de inventarios. Es normal que se tenga alrededor de tres a cuatro meses de inventario en las tiendas, aunque la mercancía está constantemente rotando, ya que una de las características de este negocio es la innovación.

Con respecto al endeudamiento, no tenemos obligaciones con entidades financieras, pero sí con proveedores. Esa es la forma de financiar la operación. En meses previos a temporadas altas se requieren grandes abastecimientos y el pago se hace al finalizar dicha temporada.

SEMANA: Luego de que la Fiscalía impuso a la compañía medidas cautelares con fines de extinción de dominio, pasó a manos de la SAE. ¿Están ellos encima o ustedes son independientes para el manejo del activo?

S. U.: Yo actúo como designado. A la SAE, en los primeros dos meses, le presenté un diagnóstico de lo hallado. Mensualmente debo entregar un informe de mi gestión, pero la Sociedad de Activos Especiales no coadministra.

Fiscalía aplicó la extinción de dominio a 405 locales comerciales y 40 inmuebles. Foto: Lili Pink

¿Se han cerrado tiendas?

SEMANA: ¿Qué tanta reducción de tiendas y de personal ha habido?

S. U.: La reducción de tiendas ha obedecido a criterios financieros. Cuando el resultado era negativo, optamos por hacer la restitución de las mismas. Respecto de los empleados, se ha mantenido la planta principal, ha habido algunas optimizaciones, porque efectivamente hay que hacer esos análisis de rigor para ver la necesidad de todos y cada uno de los cargos. Entonces sí ha habido algunos recortes, pero no significativos.

Quiero hacer hincapié en que esta es una compañía que en este momento está siendo manejada por el Estado y requiere de la solidaridad ciudadana para que continúe, pues se trata de cerca de 5.000 empleos, entre directos e indirectos, en su mayoría ocupados por mujeres.

Esta es la historia secreta detrás de la caída del imperio de ropa interior Lili Pink por lavado de activos

SEMANA: ¿Cuántas tiendas en concreto se han cerrado?

S. U.: En el modelo de negocio que recibimos hay tiendas propias y franquiciadas: son terceros a quienes les proveemos tanto el mobiliario como el inventario. Son 137 franquiciados y el resto son tiendas propias. Hemos hecho el cierre de unas siete tiendas propias y alrededor de unas seis o siete tiendas franquiciadas, precisamente en aras de un esquema de optimización.

En algunos casos fue porque decidieron parar los pagos, entonces preferimos terminar los contratos.

SEMANA: ¿Qué tantos locales donde operan las tiendas son de propiedad de la compañía?

S. U.: Me hicieron entrega de 40 bienes inmuebles y el resto son bienes arrendados, con cánones que venimos cumpliendo a cabalidad.

Debe vender más de medio billón al año

SEMANA: ¿A cuánto tienen que llegar las ventas y mantenerse para que la compañía se mantenga saneada?

S. U.: Esta compañía debe vender un poco más de medio billón al año para mantener su operatividad. Estamos poniendo todo de nosotros para que así sea.

SEMANA: ¿Usted puede asegurar que no hay riesgo de que Lili Pink llegue a liquidarse?

S. U.: Puedo decir que, si los colombianos van y compran, hay compañía para rato. De este lado estamos poniendo —junto con el equipo directivo y de colaboradores— todo el empeño necesario.