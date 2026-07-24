“Descuidada y desleal”: duro regaño de una jueza a la Fiscalía en el escándalo de Lili Pink. Declararon ilegal la información

La Fiscalía imputó cargos a los principales protagonistas del escándalo de los almacenes Lili Pink y la información expuesta durante las audiencias se veía contundente: una estrategia para lavar millones de pesos; sin embargo, dos días después, una jueza declaró ilegal la información que la fiscal del caso obtuvo en los allanamientos.

Caso Lili Pink: Fiscalía pide enviar a la cárcel a ocho personas que habrían participado en la “empresa criminal”

Un fuerte llamado de atención de una jueza reveló errores de procedimiento que estuvieron por convertirse en una compulsa de copias contra la fiscal del caso, luego de que la judicatura calificó de “descuidada y desleal” la actividad de la Fiscalía en este proceso.

“Entonces ya son muchos los errores que cometió la señora fiscal y esto no puede pasar. Esto debe ser, debe hacerse un llamado de atención y la unidad de la dirección especializada debe conocer la manera como la señora fiscal, pues está realizando sus solicitudes de audiencia de una manera, pues descuidada”, dijo la jueza.

El tema no es menor. Se trata de un duro golpe a la investigación, pues, en otras palabras, la información obtenida en los allanamientos y los equipos que fueron objeto de incautación y que se convierte en la base de la imputación, de la medida de aseguramiento y seguramente de la acusación, a criterio de la jueza, es ilegal y no podrá usarse en otras etapas del proceso.

“Hubiera seguido así sin ningún fundamento legal. Entonces cae por su propio peso que la orden emitida es completamente ilegal, por lo tanto, pues el procedimiento y los resultados tendrán la misma suerte por lo expuesto, pues el juzgado 18 penal municipal con función de control de garantías declara la ilegalidad material y formal por la vulneración al debido proceso”, señaló la jueza.

Para la jueza, los errores, descuidos y actos de deslealtad de la fiscal a cargo del proceso por el escándalo de Lily Pink se convierten de plano en una violación al debido proceso, de ahí la necesidad de declarar la ilegalidad de la información obtenida en los equipos y allanamientos que se adelantaron por parte del ente acusador en la etapa preliminar de la investigación.

“Recordemos que los términos procesales son de obligatorio cumplimiento, son de orden público y están ligados al debido proceso, completamente ligados al debido proceso. Por lo tanto, y en violación al debido proceso, la orden de extracción de análisis de información de producto y la recuperación de datos, así como el procedimiento… deberá excluirse de la actuación procesal”, advirtió la decisión la judicatura.

En el reclamo que hizo la jueza a la fiscal del caso, se advierte que los hechos bien podrían convertirse en una compulsa de copias; sin embargo, a criterio de la judicatura, basta con que las directivas de la Fiscalía conozcan cómo la funcionaria está adelantando las solicitudes procesales de una “manera descuidada”.