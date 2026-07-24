Yina Calderón afirma que el “demonio sexual” que la acosaba volvió a aparecer y no la deja dormir: “Ya lo había superado”

La empresaria e influenciadora colombiana Yina Calderón reapareció en sus historias de Instagram para manifestar que atraviesa por un episodio recurrente de alteraciones del sueño que le impiden descansar con normalidad.

De acuerdo con sus declaraciones publicadas en las historias de su cuenta oficial, la creadora de contenido lleva varios días experimentando sensaciones de inmovilidad y opresión nocturna, un fenómeno que ya había reportado públicamente en años anteriores.

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La creadora de contenido explicó a sus seguidores que su ausencia de las plataformas digitales durante los últimos días se debió al agotamiento físico causado por estas experiencias, las cuales asoció a episodios vividos en el pasado y que, según su versión, habían cesado tras recibir asistencia espiritual y recomendaciones de otras personalidades del entretenimiento.

El fenómeno relatado por Calderón no es nuevo. En entrevistas pasadas con programas de entretenimiento nacional como La Red, de Caracol Televisión, la influenciadora detalló cómo iniciaron estas manifestaciones.

En su momento, explicó que en las etapas iniciales consultó información médica e identificó la sintomatología con la parálisis del sueño, un trastorno documentado por la ciencia en el cual la persona, al despertar o al dormirse, mantiene la consciencia pero experimenta una incapacidad temporal para moverse o hablar.

Sin embargo, conforme pasaron los años, la empresaria sostuvo que las sensaciones físicas se tornaron más complejas, describiendo tocamientos íntimos e inmovilización forzada que le generaban angustia.

En su más reciente interacción Calderón afirmó que esta entidad busca someterla sexualmente: “Por eso les digo a mí me pasa esto hace tiempo, es como que se me sube encima esa mi**da y empieza como a manosearme y a quererme meter hasta por el cu*o algo”.

Durante un episodio previo en 2023, la modelo y DJ Natalia París le sugirió a través de redes sociales que el fenómeno podría corresponder a interpretaciones de carácter esotérico conocidas como “íncubos”, además de aconsejarle la lectura de pasajes religiosos como el Salmo 91.

“A mí ya me pasó una vez esto... es feo cuando se le sube a uno esa situación. Las personas que han pasado por esto saben de lo que hablo; esto me roba energía y no me deja descansar”, afirmó Calderón en su más reciente interacción en sus historias de Instagram.

Ante la reaparición de estos episodios, Yina Calderón confirmó que ha vuelto a buscar asistencia de personas cercanas y guías espirituales. Según relató la influenciadora, se puso en contacto con el sacerdote católico conocido como el Padre Chucho, quien en ocasiones anteriores ha sido consultado por diversas personalidades de la farándula nacional para orientación religiosa.

La empresaria indicó que el religioso, quien actualmente se encuentra fuera del país según su testimonio, evalúa visitarla en los próximos días para brindarle acompañamiento. Paralelamente, Calderón solicitó a su comunidad de seguidores recomendaciones y oraciones para lograr conciliar el sueño, reiterando que prefiere no abordar con frecuencia estos temas en público para evitar especulaciones sobre su salud mental.

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A nivel clínico, los profesionales de la salud mental y la medicina del sueño señalan que las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas —percepciones visuales, auditivas o táctiles que ocurren durante la transición entre el sueño y la vigilia— son síntomas frecuentemente asociados a la parálisis del sueño.

Los especialistas coinciden en que factores como altos niveles de estrés, privación continua del sueño, horarios irregulares y estados de ansiedad pueden desencadenar o intensificar la frecuencia de estos episodios.

Por el momento, la influenciadora no ha confirmado si se encuentra bajo acompañamiento médico o neurológico profesional para evaluar el origen fisiológico de sus trastornos de sueño, manteniendo su enfoque en alternativas de apoyo comunitario y espiritual.