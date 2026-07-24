“Le echó candado al carro y me forzó”: periodista Tatiana Cruz revela el grave episodio de acoso que vivió con Ricardo Orrego

La industria de los medios de comunicación en Colombia vuelve a ser centro de conversación tras la divulgación de testimonios que señalan al reconocido comentarista deportivo Ricardo Orrego por supuestas conductas de acoso laboral, agresión y hostigamiento sexual. Las declaraciones de dos profesionales de la comunicación han reavivado el debate sobre los entornos de trabajo en las salas de redacción del país.

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El testimonio de Tatiana Cruz en ‘Sinceramente Cris’

En una entrevista concedida al espacio digital Sinceramente Cris, conducido por la periodista Cristina Estupiñán, la comunicadora Tatiana Cruz expuso una serie de situaciones que presuntamente vivió junto al comentarista. Según el relato de Cruz, los primeros comportamientos incómodos se habrían presentado desde su época de formación universitaria y continuaron durante su ejercicio profesional.

La periodista detalló que en una ocasión aceptó acompañar a Orrego a una reunión informales con la intención de recibir orientación profesional. De acuerdo con su versión, durante el encuentro el comentarista le habría expresado que para crecer en la industria “tenía que estar dispuesta a todo”. Cruz afirmó que, posteriormente, al ser trasladada de regreso en el vehículo del comunicador, este habría bloqueado las puertas del automóvil para forzar un acercamiento físico no consentido.

“Ahí fue cuando me forzó y le echó candado al carro... no me dejó salir y ahí fue cuando se accedió a mí. (...) Me forzó a dar un beso... Un señor que me triplica la edad. Quedé en shock y no sabía qué hacer”, manifestó la comunicadora durante la entrevista.

Cruz indicó que el miedo a perder su empleo y la presión emocional la llevaron a mantener en reserva lo sucedido durante un tiempo, limitándose a comentarlo con su círculo cercano. Asimismo, aseguró que tras evitar nuevos encuentros presenciales, habría recibido comentarios inapropiados en sus publicaciones de redes sociales.

A la denuncia de Tatiana Cruz se suma el testimonio de Laura Daniela Murillo, quien realizó sus prácticas profesionales en Blu Radio durante el año 2022. En entrevista con el medio BravaNews, Murillo sostuvo que durante su paso por la emisora experimentó acercamientos no autorizados por parte de Orrego.

Según la comunicadora, el contacto inició tras solicitarle una fotografía al comentarista durante un turno laboral. A partir de allí, afirma que se presentaron episodios en los que el periodista le sujetaba la cintura en los pasillos, le hacía preguntas personales o le ofrecía llevarla a su residencia, invitaciones que ella asegura haber rechazado de manera reiterada.

Murillo señaló que la situación más crítica ocurrió a principios de 2023, en el marco de la entrega de un detalle posterior al Mundial de Catar. De acuerdo con su testimonio, dentro de una oficina con la puerta cerrada, el periodista le habría insinuado que podía apoyarla en su crecimiento profesional a cambio de favores personales o afectivos, acompañando la conversación de acercamientos físicos que la hicieron sentir incómoda.

Ricardo Orrego cuenta con una extensa trayectoria en la radio y la televisión colombiana, habiendo encabezado coberturas deportivas de relevancia internacional durante más de dos décadas.

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Reportes de medios han señalado que, tras la difusión de estos señalamientos, el periodista y otras figuras del canal habrían sido desvinculadas o apartado de sus roles habituales en los espacios informativos de Caracol Televisión y Blu Radio.

Sin embargo, los detalles sobre los procesos disciplinarios internos o las acciones legales correspondientes se mantienen en desarrollo. Hasta el momento, se espera una declaración oficial por parte de la defensa del periodista o de las autoridades competentes para esclarecer la veracidad de los hechos relatados por las denunciantes.