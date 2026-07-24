Imitador de Diomedes Díaz llegó a ‘Yo me llamo’ y vivió conmovedor momento con el hijo del cantante

La nueva temporada de Yo me llamo continúa dejando momentos que han llamado la atención de los televidentes.

En el tercer capítulo del programa del Canal Caracol, uno de los participantes decidió asumir el reto de interpretar a Diomedes Díaz y recibió la aprobación de Elder Dayán Díaz, hijo del fallecido cantante y uno de los jurados de esta edición.

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En el 2026, Elder Dayán comparte la mesa de evaluación junto a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni, quienes analizaron la puesta en escena del concursante tras su interpretación de Eso no es na, uno de los éxitos del llamado ‘Cacique de La Junta’.

Antes de salir al escenario, el imitador habló sobre la admiración que siente por Diomedes Díaz y, ya caracterizado como el artista, expresó unas palabras que emocionaron a los presentes.

“Mira mis ojos, mira mi sonrisa, mira mi estampa. Cacique es Cacique. Ahí está mi hijo, eso me tiene a mí orgulloso, que uno de mis hijos, de los Díaz, esté representando a Colombia”, dijo, manteniéndose en el personaje.

Tras la presentación, Elder Dayán fue el primero en tomar la palabra y destacó el respeto con el que el participante representó a su padre.

“Ese es mi señor padre. Oye, como decimos nosotros, los hijos de Diomedes, nos sentimos orgullosos de que nuestro padre sea un referente para todos los cantantes vallenatos y te felicito porque en la época de esa canción, así estaba mi papá, delgado, con esas gesticulaciones, con ese pelo y te digo que tienes la melodía”, afirmó.

El cantante también resaltó que el imitador logró transmitir la esencia del intérprete sin caer en la exageración.

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“Mi papá tenía la voz un poco más brillante, pero tienes el ángel, tienes una vaina bacana y me gusta. También te felicito porque muchos imitadores de Diomedes terminan es haciendo parodia y tú fuiste un buen imitador. Para mí sí te llamas”, agregó.

Amparo Grisales también elogió la interpretación y destacó el trabajo corporal del concursante.

“Bueno, ya te lo dijo su hijo, pero me parece que tu lenguaje corporal es espectacular. Hacer ese Diomedes con ese gesto y ese lenguaje como lo hiciste, de perfecto, de medido, de orgánico, fue hermoso, me erizaste”, expresó.

Por su parte, César Escola coincidió con sus compañeros y resaltó el respeto con el que el participante asumió el personaje.

“Representaste con mucho respeto a esta gran estrella que ha tenido Colombia. Las palabras que dijo Elder Dayán, yo también las recibo con mucho respeto porque está en su sangre. Sí te llamas”, señaló.

Con el respaldo de los jurados y, especialmente, con el reconocimiento de uno de los hijos de Diomedes Díaz, el imitador consiguió avanzar en la competencia, dejando uno de los momentos más comentados del tercer capítulo de Yo me llamo.