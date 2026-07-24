Selección de Italia fue por Pep Guardiola: DT tomó una decisión y dio su respuesta final

Así como se mueve el mercado de fichajes de clubes, también de selecciones que buscan desde ya poder dar un giro a su futuro al no haber sido protagonistas del Mundial 2026 que recientemente ganó España.

Una de esas históricas que aspira a poder estar en el cita de 2030 es Italia. Su eliminación de las últimas ediciones de la cita orbital han hecho que en la dirigencia se piensen en medidas extremas para cambiar su presente.

Selección de Italia tras perder la chance de clasificar a la Copa del Mundo 2026. Tercera vez consecutiva que se quedó fuera Foto: DPPI via AFP

Una de las determinaciones que es prioridad es la elección de un entrenador top, que permita dar las mayores garantías de éxito para llevar a cabo y de buena manera el proceso en la selección italiana.

Uno de los candidatos que estuvo sobre la mesa fue Pep Guardiola, recientemente desvinculado del Manchester City donde dejó un legado de años. Este español era una de las posibilidad que manejaba la Azzurra.

Si bien el ofrecimiento para que se hiciera cargo parece haberse hecho, no terminó por concretarse. De acuerdo a un informe reciente de Fabrizio Romano, el español se negó a asumir.

@fabrizioromano Pep Guardiola and Carlo Ancelotti both say NO to the Italian National Team ❌🇮🇹 ♬ audio originale - Fabrizio Romano

Los motivos que entregó quien también ya estuvo en Barcelona y Bayern Múnich fueron conocidos públicamente. “Pep Guardiola dijo no a Italia por una decisión personal, no se trata de la propuesta financiera”, reveló el comunicador.

“Guardiola volverá a entrenar en el momento adecuado y cuando sienta que el nuevo proyecto es el mejor posible; ahora dedicando tiempo a la familia", extendió sobre las razones que llevaron a Pep a decirle no a Italia.

Esta contestación es completamente válida, luego de que Guardiola pasase los últimos años de su vida al más alto nivel en clubes que le demandaron mucha exigencia. Con City estuvo a lo largo de los últimos 10 años, logró un total de 20 títulos, entre los que estuvo la Champions League ansiada de los ciudadanos.

Jürgen Klopp fue presentado por su nueva selección: firmó contrato hasta el Mundial 2030

¿Por cuánto tiempo firmó Néstor Lorenzo? Colombia puso en la mira Copa América 2028 y Mundial 2030

Exquisita baraja de candidatos

El mundo supo a través de Paolo Maldini, actual director del área técnica de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que estos hicieron las primeras averiguaciones con entrenadores de renombre para ver la viabilidad de su contratación.

Guardiola fue uno, y el otro fue Carlo Ancelotti. “Nos hemos acercado. Queríamos empezar a hablar con los mejores entrenadores de clase mundial para entender si podrían estar disponibles para el puesto en Italia”.

En las últimas horas han surgido un par de nombres más. Históricos de Italia como Gianluigi Buffon o Andrea Pirlo, quienes hicieron parte de la etapa estelar de dicha escuadra. El primero ya rechazó la posibilidad, según la Gazzetta dello Sport.

En cambio, de Pirlo apuntan que este ya tiene todo acordado para tomar las riendas italianas. Sus máximos retos serán la próxima Eurocopa, así como la clasificación al Mundial de 2030, cita a la que no va la cuatro veces campeona desde hace 16 años.

Andrea Pirlo ya sabe lo que es ser campeón en Italia. Foto: Getty Images

Se espera el anuncio oficial del mítico exjugador italiano como entrenador, para saber con contundencia cuál va a ser el futuro de una nación histórica pero que viene cosechando múltiples decepciones en el último tiempo.