Los cinco posibles destinos de Pep Guardiola tras salir del Manchester City: esta es la lista

Pep Guardiola se despidió del Manchester City y puso fin a una época gloriosa de su carrera en el fútbol inglés. Las razones no las quiso exponer en público, aunque se habla de un deseo por descansar luego de tantos años en la élite.

En su mensaje de despedida no reveló para dónde se va la próxima temporada, incógnita que han intentado resolver en la prensa española.

De acuerdo al Diario Sport, medio catalán, estos son los cinco posibles destinos de Guardiola:

Selección de Emiratos Árabes

Selección de Arabia Saudita

Selección de Marruecos

Juventus

AC Milán

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La lista se centra en un anhelo expuesto por el propio Guardiola en años anteriores, cuando mencionó que le gustaría dirigir a una selección.

“En el caso saudí, la apuesta sería especialmente fuerte: le habrían puesto sobre la mesa una auténtica millonada, con cifras que podrían moverse entre los 80 y los 90 millones de euros por temporada, contando salario y bonos”, informa Sport.

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La relación del Manchester City con la economía de Oriente Medio es la principal base de este rumor, pero en África también le llegan ‘guiños’ al experimentado técnico español.

“Marruecos, una selección en pleno crecimiento y con ambiciones cada vez mayores tras su explosión internacional en los últimos años, también estaría muy pendiente de la situación de Guardiola”, añade la información.

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La opción más remota es tomar otro club e iniciar un nuevo proyecto, opción que a Guardiola no le suena del todo. Su idea es descansar de todo el trabajo que significa estar al frente de un equipo las 24 horas del día, revisando videos y cuidando el comportamiento de cada jugador.

Pep ya triunfó en Alemania, España e Inglaterra y conquistar Italia es lo único que le falta para desplegar su hegemonía por todas las ligas más importantes de Europa. Juventus y AC Milán son clubes históricos, pero el aspecto económico también juega una parte fundamental.

Embajador del City Group

Si su decisión termina por estar fuera de los camerinos, Pep Guardiola ya tiene un puesto asegurado en el corazón del City Group, conglomerado económico que tiene varios clubes alrededor del mundo.

Según el Daily Mail, “Guardiola asumirá un rol de embajador dentro del City Football Group“.

Eso significa que tomará un camino similar al de su archirrival Jürgen Klopp, quien se despidió del Liverpool en 2024 y actualmente hace parte del Grupo Red Bull como director global de fútbol.

Klopp, al igual que Guardiola, aseguró que tomaría un descanso después de renunciar en la Premier League y por ahora ha cumplido esa promesa a rajatabla.