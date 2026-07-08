La creadora de contenido digital y empresaria colombiana Luisa Fernanda W volvió a ser el centro de la conversación pública tras abordar de manera directa uno de los episodios más complejos y comentados de su vida personal.

Durante su participación en el formato de entrevistas La Tobón Show, conducido por la presentadora Laura Tobón, la creadora de contenido reflexionó sobre las hipótesis que rodean su pasado sentimental con el fallecido cantante Fabio Legarda y la consolidación de su actual hogar junto al intérprete de música popular Pipe Bueno.

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Durante el diálogo transmitido en plataformas digitales, Luisa Fernanda W fue interrogada sobre el rumbo que habría tomado su vida afectiva si la tragedia del 7 de febrero de 2019, fecha en la que Legarda perdió la vida en Medellín víctima de una bala perdida, no hubiera ocurrido.

Con una postura de apertura, admitió que, en el momento en que compartía su vida con el artista urbano, el vínculo era lo suficientemente sólido como para proyectar un futuro en común.

“Yo creo que sí, teníamos un futuro juntos”, expresó.

No obstante, ante la pregunta de si hoy continuaría al lado de Legarda de no haber mediado el trágico suceso, la empresaria enfatizó en que es imposible predecir el destino, prefiriendo no dar veredictos absolutos sobre escenarios no ocurrieron.

Un aspecto curioso dentro de las declaraciones de Luisa Fernanda W fue la revelación de un vínculo profesional previo que, según sus palabras, conectaba indirectamente su entorno con el de su actual pareja, Pipe Bueno, mucho antes de que iniciaran una relación sentimental.

De acuerdo con lo relatado en la entrevista, el mánager de Pipe Bueno en ese entonces ya había manifestado un interés comercial y artístico en representarla tanto a ella como a Legarda.

A partir de esta coincidencia, la influenciadora planteó la posibilidad de que, por razones estrictamente laborales, sus caminos con Pipe Bueno se hubieran cruzado eventualmente. Esta circunstancia la llevó a considerar una perspectiva más profunda sobre los acontecimientos de su vida:

“Uno no sabe si uno realmente tiene un seguro escrito o no, a lo mejor sí estaba destinado Pipe a ser el padre de mis hijos”, reflexionó.

El inicio del noviazgo entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno estuvo marcado por el escrutinio de los usuarios en redes sociales, quienes cuestionaban la temporalidad del inicio de la relación tras el deceso de Legarda.

Al respecto, defendió su proceso individual señalando que “no hay un tiempo determinado para comenzar a amar” y que su decisión de avanzar respondió a una necesidad de continuar con su vida.

En el desarrollo de la entrevista, se describió a Pipe Bueno no solo como una pareja sentimental, sino como un soporte fundamental en el manejo del duelo emocional. Según la creadora, el cantante la incentivó a retomar actividades cotidianas y profesionales siguiendo las recomendaciones de su terapeuta de cabecera.

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A pesar de la solidez que proyectan en la actualidad, con una relación de casi siete años, dos hijos y una residencia establecida en México, Luisa Fernanda W no omitió las etapas complejas de la convivencia. Detalló que durante el periodo de su segundo posparto experimentó un desgaste anímico debido a desbalances hormonales, lo que generó tensiones temporales en la dinámica con el cantante. Asimismo, recordó los desafíos de adaptación durante las grabaciones de proyectos internacionales de su pareja.

Actualmente, tras haberse comprometido formalmente en Dubái en octubre de 2023, la pareja concentra sus esfuerzos en sus respectivas dinámicas comerciales y artísticas en territorio mexicano, combinando la planeación de su matrimonio con el desarrollo de su vida familiar.