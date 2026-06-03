“La democracia no funciona así”: Luisa Fernanda W no se quedó callada y habló sobre la situación política que atraviesa el país

Durante estos días, diferentes figuras públicas se han mostrado bastante activas en las redes sociales, compartiendo sus opiniones respecto a la situación política que atraviesa Colombia en el marco de las elecciones presidenciales.

Por esta razón, la creadora de contenido Luisa Fernanda W decidió sumarse a la lista de celebridades que han hecho público su punto de vista respecto a este panorama, pero a diferencia de otros famosos, optó por omitir quién es su candidato preferido o por quién está planeando votar en segunda vuelta.

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En su publicación, la influenciadora se enfocó en hablar del ‘hate’ que reciben la mayoría de los creadores de contenido cada vez que se animan a expresar públicamente su postura política o, incluso, cuando prefieren guardar silencio.

Desde su perspectiva, cualquier decisión parece no cumplir con las expectativas de algunos usuarios y, por eso, suelen convertirse en blanco de fuertes críticas. “En cada elección aparece el mismo discurso, o sea, si yo no pienso igual a ti, estoy mal; si yo no voto igual a ti, entonces mi amor por Colombia es falso; si yo no publico lo que tú quieres leer, entonces ya te decepcionaste. Pero amigos, miren, la democracia no funciona así“, dijo.

Esta reflexión, según mencionó la creadora de contenido, quiso hacerla después de ver un comentario centrado en especificar los nombres de influencers, cantantes, actores y otras figuras del entretenimiento que, según algunos internautas, “sacaron su verdadera cara en elecciones y al parecer no son tan del pueblo como se profesan todo el año”.

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana. Foto: Captura de YouTube VOS PODÉS, EL PODCAST

A partir de este mensaje, Luisa Fernanda W habló sobre la importancia de respetar las diferentes opiniones y reconocer el derecho que tiene cada persona a expresar libremente sus posturas.

Asimismo, señaló que gran parte de los creadores de contenido construyeron sus comunidades digitales gracias a publicaciones relacionadas con ámbitos completamente ajenos a la política, como el entretenimiento, la comedia, la moda, el estilo de vida, etc., por lo que afirmó que tener una audiencia no significa que deban a sus seguidores una postura política.

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“Para mí lo más importante siempre va a ser ejercer nuestro derecho al voto”, precisó, cuestionando que más de 17 millones de personas no ejercieron este derecho en primera vuelta, por lo que señaló que “eso es no tomar las riendas y dejar el país en manos de otros”.

En conclusión, Luisa Fernanda W agregó que espera que “para esta segunda vuelta esas personas salgan a votar en vez de revisar si tal actor, cantante o influenciador salió a dar un discurso o a decir su posición política. Más bien tomemos ese tiempo para analizar las propuestas de cada candidato y votar con conciencia”.