Influencer desató reacciones tras modificar camiseta de la Selección Colombia y darle su toque al estilo rococó

La camiseta de la Selección Colombia ha estado en el centro de la discusión mediática, debido a una incómoda situación que se presentó en el panorama político. Esta prenda resultó como foco de comentarios, precisamente después de que los candidatos a la Presidencia hablaran sobre ella en medio de la contienda electoral.

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De acuerdo con lo conocido públicamente, Iván Cepeda expresó su desacuerdo por la utilización de la camiseta oficial de la Selección Colombia durante la jornada de votaciones, una práctica que fue promovida por sectores afines a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Según se informó, el movimiento Defensores de la Patria invitó a sus simpatizantes a asistir a las urnas vistiendo la tradicional camiseta amarilla de la selección nacional, presentándola como un símbolo de apoyo a su candidato. La iniciativa generó diversas reacciones en el escenario político y despertó críticas desde algunos sectores, especialmente entre dirigentes y seguidores vinculados al Pacto Histórico.

No obstante, en redes sociales, la camiseta de Colombia volvió a quedar como eje central de reacciones, luego de que una influencer publicara un video en el que mostraba una idea de cómo luciría esta prenda.

Emily León, conocida por su estilo rococó, subió un contenido a TikTok, donde quiso modificar el famoso símbolo nacional con las característica de dicha moda antigua. La joven no dudó en hacer cambios radicales, poniéndole un toque polémico y especial.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la creadora de contenido cortó la camiseta y le agregó detalles en tono rosa, buscando darle volumen a esta pieza. Además de ponerle mangas grandes, le cosió encaje amarillo en la parte inferior.

“Rocoquizando la camiseta de Colombia. Aprovecho para invitarles a que se informen, lean los planes de gobierno y voten a consciencia mañana!!”, escribió en el pie de foto del post que realizó antes de las elecciones del 31 de mayo.

@rococoemily Rocoquizando la camiseta de Colombia 🎀✂️ Aprovecho para invitarles a que se informen, lean los planes de gobierno y voten a consciencia mañana!! #colombia #fashiontiktok ♬ Yasashi - CXSPER

La mayoría de reacciones fueron de indignación, pues los usuarios no estaban de acuerdo con que “dañara” este tipo de símbolos. Muchos se mostraron incómodos por los toques en rosado, además de la forma en la que se veía el resultado.

Por otra parte, hubo seguidores que afirmaron que se veía bien, señalando que les había gustado cómo quedó este nuevo estilo de camiseta rococó. Otros quisieron defenderla, apuntando que la prenda era de ella y tenía total libertad de manejarla como quisiera.