Alerta hizo inesperado llamado y expuso por quién votará en la segunda vuelta presidencial 2026: “Nos tenemos que unir”

La primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo redefinió el panorama político colombiano y dejó establecidos los nombres de los dos candidatos que continuarán en la disputa por la Casa de Nariño. La jornada despertó una gran expectativa entre los ciudadanos, quienes acudieron a las urnas para participar en una elección considerada determinante para el futuro del país.

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Una vez se conocieron los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los aspirante más votados de este día de elecciones. Ambos alcanzaron el respaldo necesario para avanzar a la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio.

Con los resultados sobre la mesa, comenzaron a multiplicarse los análisis sobre los posibles escenarios que podrían darse en la siguiente etapa del proceso. Diferentes sectores políticos, sociales y económicos empezaron a expresar sus posturas frente a los candidatos, destacando las fortalezas, propuestas y desafíos que cada uno representa.

El debate no tardó en trasladarse a las redes sociales, los medios de comunicación y distintos espacios de opinión pública. Allí, figuras reconocidas de todos los escenarios compartieron sus impresiones sobre el resultado de la votación, alimentando una conversación nacional que sigue creciendo a medida que se acerca la elección definitiva que definirá al próximo presidente de Colombia.

Uno de los que sorprendió con respecto a este tema fue Alerta, quien no dudó en subir un video bastante claro sobre el candidato que recibirá su apoyo en esta fase política.

El comediante, a través de un clip, reafirmó que su voto en la segunda vuelta será para Abelardo de la Espriella, invitando a muchas personas a unirse a este movimiento para salir victoriosos en este instante radical para el país.

“Todos nos tenemos que unir”, escribió en el pie de foto del post.

Alerta fue claro en que estaba “firme” para este camino que venía en las siguientes semanas, haciendo un llamado a figuras famosas de todo tipo para que hicieran eco y respaldaran al candidato.

“A partir de este momento, y para la segunda vuelta de la campaña presidencial, firmes por la patria. Llegan los mejores de la Selección Colombia, de los mejores influencers, también de los mejores artistas y los más famosos para apoyar esta campaña”, dijo en el post.

“Estoy autorizado por la coordinación de fe para que se unan los mejores. Sí, señores, escríbanos en comentarios si quiere participar, firmes por la patria”, agregó, bastante emocionado.