El Invima recomendó no utilizar este jabón facial promocionado en redes sociales

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización del Jabón Facial, marca Arana Shop, al advertir que el producto se vende de manera ilegal en Colombia debido a que la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) con la que se identifica fue cancelada a comienzos de este año.

Invima recomendó no consumir esta marca de agua embotellada tras detectar irregularidades en su registro sanitario

Según informó la entidad, la situación fue detectada a partir de denuncias ciudadanas y de las acciones de vigilancia sanitaria realizadas por el instituto. De acuerdo con la investigación, el producto continúa siendo ofrecido a través de redes sociales como Instagram y TikTok, así como en diferentes tiendas virtuales.

Jabón Arana. Foto: Invima

El Invima explicó que el jabón facial está identificado con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC21441-23CO, el cual “se encuentra en estado cancelado desde el 13 de enero de 2026, por lo que su comercialización en el territorio nacional es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”.

La entidad recordó que los productos cosméticos que no cuentan con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente representan un riesgo para la salud de los consumidores, debido a que no existe garantía sobre su calidad, seguridad ni eficacia.

“Los productos cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni cumplimiento de los requisitos normativos establecidos”, señaló el instituto.

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/invima-alerto-sobre-comercializacion-ilegal-de-suplementos-dietarios-en-capsulas-y-tabletas/202602/

Ante esta situación, el Invima recomendó a los ciudadanos abstenerse de comprar productos cosméticos que no cuenten con registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria vigente, ya que pueden ser comercializados de manera fraudulenta por internet y otras plataformas digitales.

Invima emitió una alerta sanitaria. Foto: Invima

Asimismo, hizo un llamado a quienes estén utilizando el Jabón Facial Arana Shop para que suspendan inmediatamente su uso.

“Si está utilizando el producto Jabón Facial marca Arana Shop, suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud”, indicó la autoridad sanitaria.

El instituto también invitó a los consumidores a denunciar los establecimientos o personas que distribuyan o comercialicen el producto, utilizando los canales oficiales habilitados por la entidad.

Además, explicó que, al desconocerse la cadena de comercialización del jabón, no es posible establecer su trazabilidad ni verificar si durante su almacenamiento y transporte se cumplieron las condiciones necesarias para preservar su calidad.

Como medida preventiva, el Invima recordó a los consumidores que antes de adquirir un producto cosmético deben verificar que cuente con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente. Para ello, recomendó consultar el registro correspondiente a través de la sección de Servicios en Línea disponible en la página web oficial de la entidad.