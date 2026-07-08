Fenalcarbón advierte consecuencias por arancel de India y exige respuesta oficial

La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) hizo un llamado al nuevo Gobierno Nacional para que emprenda acciones diplomáticas, comerciales y jurídicas tras la decisión de India de imponer medidas antidumping al coque metalúrgico colombiano.

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El gremio aseguró que la determinación representa un impacto para uno de los principales productos industriales de exportación del país y atribuyó parte de la situación a la ausencia de una defensa institucional durante el proceso.

En un comunicado, Fenalcarbón sostuvo que Colombia tuvo conocimiento oportuno de la investigación adelantada por las autoridades indias, pero afirmó que no hubo una actuación suficiente para respaldar a los exportadores nacionales. Según el gremio, esa situación podría derivar en consecuencias económicas y legales para el país.

El presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, señaló que la organización considera necesario que el nuevo Ejecutivo actúe para reducir los efectos de la medida.

Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón Foto: Cortesía / Fenalcarbon

“No estamos frente a una decisión inevitable del mercado. Estamos frente a una oportunidad que el Estado dejó perder por falta de gestión. Cuando el Gobierno renuncia a defender a sus exportadores, renuncia también al empleo, a las divisas y a la competitividad del país”, afirmó.

El gremio pidió al ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amin, activar “aunque sea de manera tardía, todos los mecanismos diplomáticos, comerciales y jurídicos disponibles”, con el propósito de mitigar el impacto de la decisión y evitar una mayor pérdida de participación de Colombia en mercados estratégicos.

Fenalcarbón recordó que India es uno de los principales destinos del coque metalúrgico colombiano. De acuerdo con las cifras citadas en el comunicado, en 2022 Colombia exportó hacia ese país 678.579 toneladas de coque, por un valor FOB superior a $163 millones de dólares, volumen que llegó a representar hasta el 18 % de las exportaciones nacionales de ese producto.

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El gremio indicó que el coque metalúrgico es el principal producto industrial de exportación derivado del carbón y que su cadena productiva genera miles de empleos, especialmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander.

Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón se pronunció sobre el arancel. Foto: guillermo torres-semana

Además del impacto sobre las exportaciones, Fenalcarbón advirtió la falta de actuación del Estado durante el proceso internacional: “Podría derivar en acciones judiciales por parte de las empresas afectadas, al configurarse una eventual responsabilidad por la falta de defensa institucional durante un proceso internacional del cual el Gobierno tuvo conocimiento oportuno”, puntualizó el gremio.