Elsa Noguera, ministra designada por Abelardo De La Espriella, revela su hoja de ruta para transformar el sector transporte

Ante el anuncio del pasado martes 7 de junio de 2026, en donde fue designada Elsa Noguera por el Gobierno electo de Abelardo De La Espriella como próxima ministra de Transporte, la exgobernadora del Atlántico ha comenzado a comentar con varios medios sobre la hoja de ruta que tiene planeada para su gestión.

“Es una prioridad”: Elsa Noguera, minTransporte designada, sobre polémico aeropuerto de Barranquilla

Dentro de sus principales objetivos, la barranquillera de 52 años priorizará recuperar aquella confianza que ella considera que se ha perdido con inversionistas en el sector, así como brindar un mejor apoyo a los sistemas de transporte masivo que se presentan en las principales ciudades de Colombia.

Según Noguera, la meta principal que tiene el próximo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, es poder devolver aquella seguridad jurídica para el sector del transporte con el objetivo de atraer inversiones por parte de entidades extranjeras.

Para lograr esta meta, se deben tener una serie de condiciones estables y que los compromisos financieros del Estado sean cumplidos.

“La principal tarea que me ha encomendado el presidente electo es, sin duda, recuperar la confianza en el sector, que nuevamente la patria se convierta en uno de los lugares más atractivos para América Latina y para traer inversión”, afirmó Noguera, durante una entrevista con Caracol Televisión.

De acuerdo a lo que explicó la exalcaldesa de Barranquilla, la forma de poder alcanzar estas metas es por medio de la facilitación para conseguir permisos, licencias y consultas previas, afirmando que el Estado atenderá sus compromisos.

Refiriéndose al apoyo por parte del Gobierno Nacional ante los grandes proyectos de transporte que se presentan en las grandes ciudades de Colombia, como por ejemplo el Metro de Bogotá y el Metro de la 80 en Medellín, Noguerá afirmó que la próxima administración presidencial respaldará el proceso de las obras.

La próxima ministra de Transporte proyecta una agenda enfocada en seguridad jurídica y desarrollo de grandes obras. Foto: Colprensa - Lina Gasca

“Tenemos que restablecer esos lazos con los gobernantes locales con los proyectos que son importantes, de gran impacto para los territorios. El impacto en la calidad de vida es directo y contarán con todo el apoyo nuestro”, comentó Noguera.

Dentro de su hoja de ruta, la próxima ministra de Transporte ha afirmado que sus principales importancias estarán enfocadas en los corredores viales que se vinculan con los centros de producción y con los puertos, siendo uno de estos la vía Lobo Guerrero y la Troncal del Magdalena.

La meta de Noguera es que la infraestructura en el país, durante su carga, se convierta en un gran dinamizador de inversión de crecimiento económico que ayude a crear empleos en la región.

Asimismo, la exgobernadora del Atlántico también tiene interés en ampliar la capacidad del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, ya que comenta que se debe realizar una estructuración lo más pronto posible para prevenir que la terminal aérea llegue a su tope máximo.