“Es una prioridad”: Elsa Noguera, minTransporte designada, sobre polémico aeropuerto de Barranquilla

La barranquillera Elsa Noguera, la designada ministra de Transporte del gobierno de Abelardo De La Espriella, se refirió al polémico aeropuerto Ernesto Cortissoz de la capital del Atlántico. La jefe entrante de esta cartera sostuvo que era clave su modernización por la importancia que tendrá la ciudad en este cuatrenio.

Elsa Noguera, nueva ministra de Transporte, arranca con respaldo de gremios de Colombia, aunque ya le marcan grandes retos

“La prioridad es total porque el presidente ha anunciado que tendrá una sede de la Presidencia en Barranquilla. Ha dicho que no viajará al exterior y que recorrerá permanentemente el territorio nacional. Personas de todo el país y del mundo vendrán a visitarlo; sería una vergüenza que encontraran el aeropuerto en las condiciones actuales”, dijo Noguera en conversación con el periódico El Heraldo.

Elsa Noguera, ministra de Transporte designada. Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

Y es que actualmente, en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cursa una iniciativa privada para las adecuaciones de la terminal aérea con el fin de que sea referente en el Caribe colombiano. Dicho proyecto sería cercano a los 3 billones de pesos.

“Es una lástima que hoy esté bajo la administración de la Aerocivil. Esa entidad se encarga, principalmente, de los aeropuertos pequeños del país. Ninguna ciudad importante tiene a la Aerocivil como operadora, porque su función es regular el sector aeronáutico y garantizar la seguridad aérea, no administrar grandes terminales”, agregó al medio barranquillero.

Aunque el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le ha dicho al Gobierno nacional sus intenciones de operar el aeropuerto, Noguera sostuvo que en el proceso de empalme encontró muy bien estructurada la iniciativa privada.

“Tenemos que garantizarle al concesionario seguridad jurídica, acompañamiento para sacar adelante permisos y trámites, así como seguridad física, para que se anime a invertir y podamos adjudicar el proyecto lo antes posible”, finalizó.

Aeropuerto de Barranquilla. Foto: ANI

Elsa Noguera nació en Barranquilla en 1973. Posteriormente, cursó sus estudios de Economía en la Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Administración de Negocios especializada en finanzas (MBA) de la Universidad del Norte.

Durante su carrera política, Elsa Noguera ha sido una de las personas con mayor trayectoria administrativa en el país durante las últimas décadas, enfocada en temas ligados al saneamiento financiero y al liderazgo ejecutivo.

Abelardo De La Espriella designa a otros seis ministros: Elsa Noguera, Viviane Morales, Mauricio Gómez Amín, entre sus próximos funcionarios

Dentro de su paso, destaca su rol como secretaria de Hacienda de Barranquilla entre los años 2008 y 2010. Asimismo, tuvo un mayor impacto cuando fue anunciada como la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras para las elecciones presidenciales de 2010.