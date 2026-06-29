Habla Orlando Dangond, papá de Luciana, tras hallar con vida a su hija y a Jerónimo: “Solo gratitud con todos”

Orlando Dangond, papá de Luciana, una de las jóvenes desaparecidas en Barú, Cartagena, tras subirse a una moto acuática junto con Jerónimo Ibarra, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje luego de que hallaran con vida a estas dos personas.

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“Solo gratitud con todos los que oraron y ayudaron para que Dios nos regalara ese milagro. Gracias a Dios, a la Fuerza Pública, a la armada y a toda la población civil que no pararon hasta dar con el paradero de Luciana y Jerónimo”, dijo.

Mensaje que subió el hombre en redes sociales. Foto: Suministrada a SEMANA.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por medio de la red social X, también confirmó que los jóvenes habían sido rescatados sanos y salvos por la comunidad de Barú, zona insular de la capital de Bolívar.

“Gracias a Dios, Jerónimo Ibarra y Luciana Dangond aparecieron sanos y salvos. Están en el CAP de Barú Pueblo, y he dado instrucciones a la @ESECartagena para que sean trasladados a un centro asistencial de #Cartagena continental. La @PoliciaCtagena e @secinteriorctg están con ellos. Agradezco muy especialmente a la comunidad barulera que, inmediatamente que supo de la desaparición, se movilizó unida en su búsqueda. Fue fundamental para encontrarlos. Seguiremos informando”, dijo el mandatario.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, también se pronunció: “Gracias a Dios, los jóvenes Luciana Dangond y Jerónimo Ibarra aparecieron con vida en Barú. Es un verdadero milagro. La Virgen también los protegió con su manto. Mi abrazo solidario a sus familias por esos momentos de angustia indescriptible”.

De igual manera, agradeció a los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en esta búsqueda: “Un reconocimiento especial a la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía, a los pescadores de la zona y a los demás rescatistas por su incansable labor”.

La Policía Metropolitana de Cartagena señaló: “Gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Alcaldía Mayor de Cartagena, pescadores de la zona y la comunidad, fueron ubicados sanos y salvos los dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos tras salir en una moto acuática desde el sector insular de Barú”.

Al mismo tiempo, indicó que es necesario que las personas que practiquen actividades náuticas extremen los cuidados y sigan las recomendaciones que les entreguen.