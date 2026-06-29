Aparecen con vida Luciana Dangond y Jerónimo Ibarra, jóvenes que estaban desaparecidos en Barú, Cartagena: pasaron la noche a la deriva en el mar

Con vida aparecieron este lunes, 29 de junio, los jóvenes Luciana Dangond y Jerónimo Ibarra, quienes estaban desaparecidos tras salir en las islas de Barú, en Cartagena, a bordo de una moto acuática.

Armada halló el jet ski, pero continúa la búsqueda de Luciana Dangond y Jerónimo Ibarra, jóvenes desaparecidos en Barú, Cartagena

SEMANA conoció el que sería el primer video de los jóvenes tras ser rescatados, al parecer, por pescadores, quienes los trasladaron en motocicletas para evaluar su estado de salud.

Uno de los primeros en confirmar la noticia fue el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, por medio de su cuenta en la red social X.

“Los dos jóvenes han sido encontrados sanos y salvos. Gracias a nuestra fuerza pública y a toda la población que se sumó solidariamente a la búsqueda”, dijo el mandatario.

El presidente electo de Colombia, Abelardo Gabriel De La Espriella Otero, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X y agradeció la labor de la Fuerza Pública y de las personas que se unieron a esta búsqueda.

“Gracias a Dios, los jóvenes Luciana Dangond y Gerónimo Ibarra aparecieron con vida en Barú. Es un verdadero milagro. La Virgen también los protegió con su manto. Mi abrazo solidario a sus familias por esos momentos de angustia indescriptible”, dijo.

Al mismo tiempo, indicó: “Un reconocimiento especial a la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía, a los pescadores de la zona y a los demás rescatistas por su incansable labor”.

Desde la Policía Metropolitana de Cartagena dieron a conocer que los dos jóvenes se encuentran fuera de peligro. “Una vez ubicados, ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben una valoración médica integral para verificar su estado de salud y descartar cualquier afectación derivada del tiempo que permanecieron en el mar”, dijo la institución policial.

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De igual manera, la institución aprovechó para invitar a la ciudadanía a tener mayor precaución al momento de subirse a este tipo de atracciones acuáticas.

“La Policía Nacional destaca la articulación entre las diferentes instituciones y el valioso apoyo de la comunidad, factores que permitieron lograr este resultado exitoso. Asimismo, reitera el llamado a los ciudadanos para que, antes de llevar a cabo actividades náuticas, adopten todas las medidas de seguridad, verifiquen las condiciones meteorológicas, informen sus rutas de navegación y utilicen los elementos de protección requeridos”, concluyó la institución.