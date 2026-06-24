Gobernador de Bolívar dice que quieren “ser el departamento pechichón” de Abelardo De La Espriella, presidente electo

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha celebrado una y otra vez el triunfo de Abelardo De La Espriella como electo presidente de Colombia. Este miércoles, 24 de junio, hizo una petición y fue que le apoyen los proyectos que necesitan apoyo del Gobierno Nacional, pero que están abandonados.

Las regiones, el gran desafío de seguridad de Abelardo De La Espriella, presidente electo

“Queremos ser el departamento pechichón del nuevo presidente. Bolívar tiene todo para salir adelante. Hasta ahora ningún presidente se ha concentrado en nuestro departamento. Algunos hicieron obras importantes, pero cada uno tuvo sus regiones priorizadas. Nosotros queremos ser ese departamento al que se le apueste de verdad y demostrar cómo las inversiones bien orientadas pueden cambiar la vida de la gente”, afirmó Arana.

Del mismo modo, indicó que es necesario que haya apoyo porque las comunidades están cansadas de muchas promesas, pero pocas acciones que mejoren su calidad de vida.

“A la gente en realidad no le interesa si el presidente es de izquierda, de derecha o de centro. Lo que le importa es que le resuelvan sus problemas. Y un presidente debe estar para eso: para transformar realidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, manifestó.

Frente a la seguridad, indicó que las zonas priorizadas están en los Montes de María y en el sur de Bolívar, donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales que imponen sus reglas.

“Quiero que nos acompañe al sur de Bolívar, que conozca de primera mano las dificultades que viven nuestras comunidades y que trabajemos juntos para garantizar una paz duradera y condiciones de tranquilidad para quienes han esperado durante años una respuesta efectiva del Estado”, señaló.

Estas son las zonas donde Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda empataron

Arana dijo que es necesario que haya una conectividad vial entre el norte y el sur del departamento de Bolívar. Aunque indicó que desde su administración se encuentran trabajando en el tema para ir avanzando.

En particular, solicitó el impulso de dos obras consideradas estratégicas para conectar el sur del departamento: el puente entre Buenavista, corregimiento de Arenal del Sur, y La Palma, corregimiento de Morales; y el puente de Piedra Candela, que unirá a Morales con Simití.

Pide mayor seguridad en el sur de Bolívar . Foto: Cortesía-Fuerzas Militares

“Nosotros estamos avanzando con las vías. Si logramos esos dos puentes, estaremos hablando de un Bolívar verdaderamente conectado, integrado y con mayores oportunidades para su gente”, aseguró.

Dentro de las prioridades planteadas por Arana también figura la puesta en marcha del proyecto de restauración de los ecosistemas del Canal del Dique, considerado uno de los más importantes para el Caribe colombiano.

Restauración ecológica del Canal del Dique. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

El Gobernador sostuvo que destrabar esta iniciativa tendría un impacto inmediato en la economía regional, generando más de 120 mil empleos directos e indirectos y dinamizando sectores productivos en varios municipios.

“Si logramos que el proyecto del Canal del Dique avance desde el primer mes de Gobierno, estaremos enviando un mensaje contundente de confianza, inversión y crecimiento para toda la región”, afirmó.

Finalmente, Yamil Arana insistió en la necesidad de avanzar hacia una descentralización efectiva que otorgue mayores competencias y recursos a los territorios.

“Es injusto que desde las regiones tengamos que seguir pidiendo permiso al Estado central para resolver problemas que conocemos de primera mano. Somos nosotros quienes estamos cerca de las comunidades y quienes entendemos cuáles son las inversiones que realmente necesitan nuestros territorios”, sostuvo.