Papá y sobrina del periodista Carlos Aponte fueron hallados sin vida 72 horas después del terremoto en Cali

El papá y la sobrina del periodista caleño Carlos Aponte fueron hallados sin vida en la capital del Valle del Cauca tras el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto. Se trata de Carlos Arturo Aponte y su sobrina, Eliana Giraldo Aponte, de 11 años. Los rescatistas continúan trabajando para localizar a su madre, Estela María.

Carlos Aponte cuenta en SEMANA la angustiosa búsqueda de su familia en Cali, tras el colapso de su edificio en el terremoto

“Ha sido una noche muy dura, una noche tal vez de las que no vamos a poder olvidar, porque en menos de 15 minutos lograron rescatar los cuerpos de mi papá y de mi sobrina. Estamos a la espera del rescate del cuerpo de mi señora madre”, relató el periodista en diálogo con Blu Radio.

El periodista reconoció que, tras el hallazgo, su familia atraviesa una nueva etapa en su vida marcada por el dolor: “Eso genera, de alguna manera, una tranquilidad, porque ya sabemos cuál es la situación que pasaba con ellos, pero allí nace ya la tristeza porque ya no están. Aquí seguimos agradeciéndole a todo el pueblo caleño porque se ha volcado a esta zona”.

Colapso en Cali tras el terremoto. Foto: Aymer Andrés Álvarez

De acuerdo con Aponte, su papá había cumplido años el domingo 9 de agosto, por lo que su nieta se quedó en casa de sus abuelos porque al día siguiente, es decir, el día del terremoto, no tenía clases en el colegio.

“Es mi papá, mi mamá y la sobrina de 11 años que se había quedado el día domingo. Mi papá cumplió años el domingo; fueron a celebrarlo. Yo estaba en Bogotá y no asistí a la celebración. Mi hermana, que es profesora; como la niña no tenía clase, pues se quedó con los abuelos”, contó.

De igual manera, indicó que su papá intentó proteger a su nieta con su cuerpo, pero murieron tras caerles una viga sobre sus cuerpos.

“Lo que nos han dicho es que, en un acto, yo creo, de amor, tal vez el más fuerte que pueda hacer un abuelo, él se acurruca, se agacha y tapa a la niña. Desafortunadamente, por la magnitud de este terremoto, una viga termina cayendo y es la que termina con la vida de ambos de manera inmediata”, explicó en el noticiero radial.

Asimismo, dio a conocer que, al parecer, la muerte de sus seres queridos se dio de manera inmediata: “Ellos parece que no estuvieron con vida en ningún momento, sino que uno nunca pierde la esperanza. Siempre escucha voces o escucha sonidos y está pendiente de que van a salir adelante”, agregó.

Periodista Carlos Aponte vive el terremoto desde el otro lado: sus padres y sobrina están atrapados bajo los escombros

La familia permanece ahora pendiente de las labores para localizar a Estela María, madre del periodista. Aponte explicó que determinar dónde se encuentra es especialmente complejo debido a la forma en que colapsó el edificio.

“No se puede determinar porque el edificio, en el movimiento que tuvo, prácticamente mezcló apartamentos. Yo tengo el apartamento donde vivía con restos del tercer piso, del quinto, del primero y del segundo. El movimiento fue tan fuerte que el edificio alcanza como a hacer un espiral y cae toda la fuerza del impacto hacia el apartamento de la esquina”, aseguró.