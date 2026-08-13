Así puede ayudar a los damnificados del terremoto: lo que se necesita y los puntos de acopio en el país

El terremoto que sacudió a Colombia este lunes produjo una de las más dolorosas tragedias en años recientes. Al menos 265 personas han muerto, 3.500 han resultado heridas, miles han perdido sus casas y millones resultaron impactados.

En estos momentos difíciles, los colombianos han mostrado su solidaridad y buen corazón. Cada día miles han acudido a los diferentes centros de acopio a dejar sus ayudas. Si usted también quiere poner un grano de arena, así puede hacerlo.

Colombia, un solo corazón

Muchas de las donaciones se han canalizado por la campaña que lidera la primera dama Ana Lucía Pineda.

En su Instagram están detallados los elementos que se necesitan y los puntos donde pueden llevarse en todos los rincones de Colombia. “Cada donación cuenta. Ropa, alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo y todo lo que pueda aliviar la emergencia es bienvenido”, dice Pineda.

Cruz Roja

La entidad, siempre presente en todos los conflictos y tragedias del mundo, ha desplegado una gran red de ayuda en el país.