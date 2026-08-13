Bombero encuentra a una pareja sin vida, abrazada bajo los escombros, en Pereira. El video es conmovedor

Los cuerpos de rescate han protagonizado heroícas jornadas en el país y han hecho grandes esfuerzos por rescatar con vida a quienes quedaron atrapados bajo los escombros.

Un video de un bombero de Pereira se ha vuelto viral y muestra los sentimientos de dolor que ha despertado este trabajo, cuando se encuentran personas fallecidas.

“Hoy recuperamos una pareja, en un hotel del centro. Estaban abrazados. Hay que darle las gracias a Dios que estamos vivos. Algunos pasandola muy mal. Algunos perdieron sus viviendas, pero están vivos”, dice.

Pereira, entre el toque de queda, sin energía eléctrica en algunos sectores, escombros y caos tras 72 horas de ocurrido el terremoto

“Esa parejita de hoy que era seguramente de un municipio pues se quedaron en un hotel, terminaron abrazados”, agrega.

#Colombia 💔 Una imagen que estremece a Pereira. En la madrugada del 12 de agosto, rescatistas encontraron a una pareja que perdió la vida abrazada bajo los escombros, tras el terremoto que golpeó con fuerza a la ciudad. Una escena dolorosa en medio de la emergencia. Los equipos… pic.twitter.com/hcNOJjsGkS — Vanguardia (@vanguardiacom) August 13, 2026

“Los quiero equipo. Los quiero familia”, dice al final de su grabación.

Pereira sufre los estragos del terromoto

El periodista Francisco Argüello ha recorrido las zonas más afectadas por la emergencia que produjo el terremoto. Este es su relato de lo que se vive en Pereira.

Pereira, bajo toque de queda en las noches y otras medidas. Foto: SEMANA.

“No hay cuadra en Pereira que no tenga un edificio, oficina o establecimiento de comercio averiado, torcido, con la fachada en el piso o el techo desplomado. Hay edificaciones aún en píe, pero tendrán que demolerse en cuestión de días porque resultaron afectadas tras el contundente movimiento telúrico. O quizás horas porque generan un riesgo inminente de colapsar. Sus dueños huyeron tras la tragedia y desde la calle se observan closets con ropa, juegos de sala, comedores, equipos de oficina. Todos arruinados. Arropados por una capa gruesa de polvo que nadie se atreve a remover porque ingresar nuevamente a la edificación supone un verdadero peligro.

A medida que pasan los días, la ciudad— una de las más afectadas del país por el terremoto de magnitud 7.4— desnuda la magnitud de esta tragedia.

Terremoto Pereira 12 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En el día, el caos es total. En la noche, igual. A las 6:00 de la mañana termina el toque de queda en el centro de Pereira y algunas zonas específicas que lo inician desde las 6:00 p. m. No hay mayor afluencia de vehículos porque se busca dejarle las vías libres a los carros de la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos o las ambulancias que aparecen con sus sirenas corriendo de un lado a otro donde los llamen porque, se cree, hay vida: personas bajo los escombros.

La familia de las trillizas Saavedra clama por ayuda: “Por Isabella, que aún la buscamos, y por Ana María, que sobrevivió”

La tragedia completa este jueves 72 horas yes el plazo máximo en el que los organismos de socorro estiman que alguien puede soportar bajo los escombros".