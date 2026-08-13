Iván Barrientos Salas se presenta como responsable de comunicación y logística de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC, una organización mexicana de rescate que, según explica, nació a partir de los grupos civiles y voluntarios que surgieron después del terremoto de 8.1 que azotó a México en 1985.

En medio de la discusión que suele acompañar las grandes tragedias sobre quiénes están realmente capacitados para intervenir, Barrientos pone el acento en una palabra: profesionalización.

La aclaración no es menos importante. El nombre ‘topos’ se ha convertido en una referencia asociada a los grupos mexicanos de rescate en catástrofes, pero Barrientos advierte que existen distintas agrupaciones que utilizan esa denominación. Para él, la diferencia está en la trayectoria, los registros, la financiación y la preparación con la que cada organización enfrenta una emergencia.

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Iván Barrientos Salas, responsable de comunicación y logística de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC. Foto: Brigada de Rescate Topos Tlatelolco

“La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco se formó en 1986 como una asociación civil. Para el 2006, que fue el año justamente de mi ingreso, se registró la marca Brigada de Rescate Topos Tlatelolco”, explica. Este grupo de rescate ha hecho presencia en catástrofes en Turquía, Nepal, México, Haití, Indonesia y recientemente en Venezuela.

El registro de la marca, sostiene, surgió precisamente ante la aparición de otros grupos que utilizaban el nombre.

Barrientos asegura que la organización buscó establecer una diferenciación jurídica frente a quienes también se presentaban como ‘topos‘.

La gran diferencia es que hoy “hay unos topos de distintos colores, diferentes agrupaciones, pero digamos que la oficial somos nosotros, porque tenemos no solamente el registro legal, sino también la marca comercial”, afirma.

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Distintos tipos de ‘topos’ en las tragedias

En medio de la catástrofe que vive Colombia, vocero de la ‘Brigada de Rescate Topos Tlatelolco’ de México habló con SEMANA. Foto: Brigada de Rescate Topos Tlatelolco

La discusión alcanza directamente a ‘Topos Azteca’ liderado por Héctor Méndez, llamado el ‘topo mayor’ quienes llegaron a Colombia desde Venezuela, para ayudar en las gestiones de rescate en la ciudad de Cali.

La posición de Barrientos sobre Méndez y los Topos Azteca es tajante. Según el rescatista, se trata de un grupo diferente al de los ’Topos Tlatelolco’.

“Somos dos grupos diferentes. Él no tiene registro ni certificado y lo hace de manera improvisada. Y se la pasa dando entrevistas y jamás lo hemos visto rescatar a nadie”, afirma para SEMANA.

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Más allá de la controversia por el uso del nombre, para Barrientos el asunto de fondo es otro: la existencia de grupos voluntarios es necesaria, pero no basta con la voluntad. Un rescatista puede enfrentarse a escenarios en los que una decisión equivocada no solo pone en peligro a la víctima, sino también a quien intenta ayudar.

En medio de la catástrofe que vive Colombia, vocero de la ‘Brigada de Rescate Topos Tlatelolco’ de México habló con SEMANA. Foto: Brigada de Rescate Topos Tlatelolco

Por eso insiste en que la experiencia de los topos está ligada precisamente a la evolución del voluntariado hacia estructuras con mayor preparación y reconocimiento.

“Está muy bien que haya grupos civiles y voluntarios, eso está muy bien. Lo que no está bien es no profesionalizarse y lo que no está bien es no trabajar y lo que no está bien es estorbar”, sostiene.

Para el integrante de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, esa profesionalización adquiere una dimensión internacional cuando se habla de equipos que se desplazan a otros países después de una catástrofe.

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La responsabilidad de estar certificados

En medio de la catástrofe que vive Colombia, vocero de la ‘Brigada de Rescate Topos Tlatelolco’ de México habló con SEMANA. Foto: Brigada de Rescate Topos Tlatelolco

La referencia internacional para Barrientos es el INSARAG, el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de Naciones Unidas. En su explicación, este organismo hace parte de la estructura humanitaria de la ONU y está respaldado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.

La certificación, agrega, implica someter al equipo a un proceso de evaluación bajo los mecanismos establecidos por INSARAG. Pero, sobre todo, implica demostrar que un grupo puede llegar a una zona afectada sin convertirse en una carga adicional para una población que ya enfrenta una tragedia.

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Ese es, para Barrientos, uno de los varios elementos centrales de la certificación: la autosuficiencia durante diez días. Esto “significa que tú llevas tu propio alimento, tu propia agua, tu propia herramienta, tu propio transporte, todo”, explica.

La lógica detrás de esa exigencia es sencilla: un equipo internacional que llega a una zona de desastre no debería utilizar los escasos recursos disponibles para atender a la población damnificada. La prioridad debe ser la emergencia, no la supervivencia logística del grupo que llega a prestar ayuda.

“Tu no vas a un país en desastre a pedir camionetas, no vas a pedir herramientas, no vas a pedir sándwiches. Es una población afectada. ¿Cómo vas a ir tú a pedirle a una población afectada que te ayude a ti? Pedirle algo que no tiene y que les escasea y que obviamente también lo necesita”, afirma.

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En esa perspectiva, la certificación no aparece simplemente como un sello institucional. Para Barrientos, supone demostrar capacidades concretas y una estructura capaz de operar durante varios días en condiciones adversas.

Esa profesionalización también implica saber cuándo intervenir, cuándo no hacerlo y, sobre todo, entender que una emergencia requiere coordinación.

Su conclusión vuelve al principio que atraviesa toda la conversación: el voluntariado no pierde valor cuando se somete a protocolos; por el contrario, puede ser más efectivo cuando se prepara, se certifica y trabaja de manera articulada con quienes tienen la responsabilidad institucional de responder ante una catástrofe.

“Es importante formarse como rescatista, pero de manera profesional y certificada. Si eres una persona que está dispuesta a hacer voluntariado de cualquier otra forma, creo que siempre es importante seguir los protocolos”, concluye.

En una tragedia, también implica confiar en la coordinación institucional y evitar que la voluntad de ayudar termine generando un problema adicional.

“Regularmente no confiamos mucho en nuestros gobiernos, pero cuando se trata de desastres es importante hacer colaboración con las autoridades. Siempre es importante hacer equipo y que confiemos en que las autoridades pueden también colaborarnos para que salgan adelante las personas y las víctimas en el desastre”, sostiene.