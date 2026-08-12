Medicina Legal publicó nuevo informe sobre el terremoto en Colombia: 205 víctimas han sido identificadas

En la noche de este miércoles, 12 de agosto, el Instituto de Medicina Legal confirmó que ya fueron identificadas 205 víctimas del terremoto que sacudió a Colombia en la mañana del pasado 10 de agosto.

Entre las víctimas identificadas se encuentran 12 menores de edad. De acuerdo con el reporte, 140 cadáveres ya fueron entregados a sus familiares.

El listado recopila casos de Cali, Buenaventura, Manizales, Pereira, Buga, Quibdó, Santander de Quilichao, Roldanillo, Tuluá, Sevilla, Armenia, Popayán y Belén de Umbría.

Esta es la lista de las víctimas identificadas

Reporte de Medicina Legal miércoles 12 de agosto. Foto: Medicina Legal

El Instituto de Medicina Lega publicó este miércoles un nuevo informe sobre las víctimas del terremoto del 10 de agosto. Foto: Medicina Legal

Nuevo reporte de Medicina Legal. Foto: Medicina Legal