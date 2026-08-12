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Medicina Legal publicó nuevo informe sobre el terremoto en Colombia: 205 víctimas han sido identificadas

El Instituto confirmó que entre las víctimas se encuentran 12 menores de edad. De acuerdo con el reporte, 140 cadáveres ya fueron entregados a sus familiares.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 9:06 p. m.
La ciudad de Pereira fue una de las más afectadas con el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.
La ciudad de Pereira fue una de las más afectadas con el terremoto del pasado lunes 10 de agosto. Foto: Colprensa

En la noche de este miércoles, 12 de agosto, el Instituto de Medicina Legal confirmó que ya fueron identificadas 205 víctimas del terremoto que sacudió a Colombia en la mañana del pasado 10 de agosto.

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Entre las víctimas identificadas se encuentran 12 menores de edad. De acuerdo con el reporte, 140 cadáveres ya fueron entregados a sus familiares.

El listado recopila casos de Cali, Buenaventura, Manizales, Pereira, Buga, Quibdó, Santander de Quilichao, Roldanillo, Tuluá, Sevilla, Armenia, Popayán y Belén de Umbría.

Esta es la lista de las víctimas identificadas

Reporte de Medicina Legal miércoles 12 de agosto.
Reporte de Medicina Legal miércoles 12 de agosto. Foto: Medicina Legal
El Instituto de Medicina Lega publicó este miércoles un nuevo informe sobre las víctimas del terremoto del 10 de agosto.
El Instituto de Medicina Lega publicó este miércoles un nuevo informe sobre las víctimas del terremoto del 10 de agosto. Foto: Medicina Legal
Nuevo reporte de Medicina Legal.
Nuevo reporte de Medicina Legal. Foto: Medicina Legal
Este es el nuevo informe de Medicina Legal.
Este es el nuevo informe de Medicina Legal. Foto: Medicina Legal