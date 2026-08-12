Nacional vs. Santa Fe se jugará por los damnificados del terremoto: gran gesto de ayuda resuena en Colombia

Atlético Nacional y Santa Fe vuelven a la escena del fútbol colombiano luego del terremoto que azotó al país el pasado 10 de agosto en horas de la mañana. Por esta razón, el FPC tuvo que paralizar sus actividades y ya hay varios juegos aplazados por la catástrofe natural.

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La Dimayor lanzó un comunicado de prensa donde confirmó que la programación de la semana quedaba suspendida, pero en otra comunicación, se conoció que desde este 14 de agosto volverá el fútbol colombiano con la quinta fecha, donde Atlético Nacional vs. Santa Fe es el atractivo de la jornada. El clásico de rojos y verdes se disputará en el Atanasio Girardot de Medellín.

Ante la programación confirmada por la Dimayor, Atlético Nacional en su condición de local, hizo un anuncio pensando en los damnificados por el terremoto. En las condiciones que colocó, se destaca que habrá centros de acopio en el Atanasio Girardot, donde los hinchas podrán llevar sus insumos, alimentos, implementos de aseos personal y de salud para hacerlos llegar a la zona afectada lo más pronto posible.

Alfredo Morelos y Hugo Rodallega Foto: AFP

A su vez, afirmó que Nacional donará parte de la taquilla ante Santa Fe para los afectados por el terremoto. En comunicado oficial, el equipo verdolaga deja estipulado la logística, control y formas de ayudar al suroccidente del país en un momento trágico y triste para ciudades como Cali, Pereira y Manizales.

Comunicado oficial de Nacional para el partido ante Santa Fe

“Atlético Nacional aprovechará la convocatoria de este encuentro para ponerla al servicio de una causa mayor. Sabemos que pocos escenarios reúnen tantos corazones como el fútbol, y por eso, previo al compromiso, activaremos un centro de acopio humanitario en el Estadio Atanasio Girardot, convirtiendo este sábado en una oportunidad para que el fútbol, una vez más, se ponga al servicio de nuestro país.

Hoy nuestro país nos necesita.



Miles de familias atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas. El terremoto dejó dolor, incertidumbre, pérdidas y no podemos ser indiferentes ante ellas. En momentos como este, acompañar, tender una mano y ayudar, es una forma de… pic.twitter.com/OE6WNwXH4b — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 11, 2026

Desde la 1:00 p. m. y hasta las 6:30 p. m., a las afueras de la puerta 7, costado occidental del Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional y diferentes entidades aliadas estaremos ahí, con los brazos abiertos para recibir la solidaridad de los antioqueños".

Así funcionará la logística contra Santa Fe

Donación en especie: Se recibirán alimentos no perecederos y elementos de higiene personal de la mano del Banco de Alimentos de Colombia – ABACO, entre ellos productos de aseo, cuidado del hogar y artículos de primera necesidad.

Donación de sangre: Estará habilitado un espacio para la donación de sangre, liderado por Quirosalud, donde cada persona que se acerque podrá convertir su solidaridad en algo tan simple como profundo: un gesto de vida para quienes hoy más lo necesitan.

Donación económica: Se dispondrá de un punto de donación económica a través de PRESENTES, la corporación que por más de 43 años ha trabajado por las comunidades afectadas por desastres naturales para reestablecer sus condiciones de vida. En tiempos como este, no importa el monto. Cada peso suma y cada aporte, sin importar su tamaño, se convierte en esperanza.

Dinero de boletería: Atlético Nacional destinará una parte de lo recaudado en boletería para ayudar a las familias afectadas por la tragedia.