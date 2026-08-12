Luis Díaz sigue el ejemplo de Jhon Arias tras el terremoto en Colombia: se puso la 10 con gran gesto para ayudar

Los jugadores de la Selección Colombia se siguen pronunciando tras el terremoto que azotó el suroccidente del país. Los referentes de la Tricolor han respondido a la emergencia y ahora el turno fue para Luis Díaz, quien sacó unos minutos de su tiempo de concentración en Bayern Múnich para lanzar mensajes y anunciar envíos.

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Luis Díaz es el jugador estrella de Colombia y el único actualmente que está en una liga de primer nivel y en un club histórico, a falta de que Jhon Lucumí firme como nuevo refuerzo de la Juventus de Italia.

Y ahora es oficial la forma en la que se hará sentir para ayudar a los afectados por la catástrofe natural. En un video en redes sociales, anunció que sigue gestionando donaciones que lleguen a las zonas afectadas de Colombia, así como que contactó a los clubes en los que ha jugado y a sus patrocinadores para que se unan en este pedido de emergencia.

En el video, donde aparece acompañado por su esposa, Geraldine Ponce, Díaz agradeció a una aerolínea que opera en Colombia y Latinoamérica por gestionar la logística y hacer llegar los alimentos, implementos de salud y aseo personal para los afectados.

Luis Díaz y Geraldine Ponce Foto: Instagram @gera25ponce

Tras James Rodríguez, Luis Díaz se convirtió en el jugador estrella en Colombia y el futbolista que siguen los jóvenes. Su actualidad en el Bayern Múnich lo consolida como uno de los mejores extremos del mundo. Tras llenar de gloria al país con goles y grandes participaciones en Europa y con la selección, el guajiro ahora dice presente en este momento crítico.

Luis Díaz sigue la pista de Jhon Arias

El primer jugador con la idea de enviar insumos vía aérea al departamento del Chocó fue el volante ofensivo Jhon Arias, quien publicó un mensaje solicitando transporte aéreo para hacer llegar insumos y ayudas a Quibdó.

El jugador, desde Brasil, se unió al pedido de ayuda y fueron dos aviones los que aterrizaron en Quibdó esta semana.

Jhon Arias es reconocido por su carisma y por ser de pocas palabras en la Selección Colombia. En el camerino se ha ganado un lugar por su buena actitud, además de sus grandes rendimientos en la cancha. Tras el Mundial 2026, se convirtió en uno de los jugadores colombianos con mejor rendimiento vistiendo la camiseta del Palmeiras de Sao Paulo.

Luis Díaz, jugador y figura de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Junto a Jhon Córdoba, Jhon Arias y Luis Díaz, Juan Camilo Portilla —desde Brasil— entabló charlas con Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta para enviar insumos a la ciudad de Cali.