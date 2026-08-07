El nuevo apodo que Jonathan Tah le colocó a Luis Díaz: lo ‘bautizó’ tras golazo al Aston Villa

Luis Díaz comenzó de gran forma su nuevo camino en el Bayern Múnich, luego de unas merecidas vacaciones y de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Lucho destiló su magia de forma magistral con un golazo para dar un golpe de autoridad en plena pretemporada con el gigante bávaro.

El golazo de Luis Díaz al Aston Villa, captado a ras de campo: nueva obra de arte con Bayern

El gesto de Unai Emery al golazo que le marcó Luis Díaz en Bayern vs. Aston Villa: resignación total

Al mago guajiro le bastaron 10 minutos en la cancha en el segundo amistoso de la pretemporada contra el Aston Villa de Inglaterra para anotar un golazo que sirvió para el 2-0 parcial en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong.

La anotación inspiró a sus compañeros. Uno de ellos, el defensa Jonathan Tah, se rindió ante Lucho y le puso un nuevo apodo cuando le preguntaron por su rendimiento en el amistoso contra el Aston Villa. El zaguero alemán prácticamente describió al guajiro como un atacante extraordinario.

Jonathan Tah junto a Luis Díaz en las fotos para el Oktoberfest. Foto: Getty Images for Paulaner

Y es que el sello de Luis Díaz quedó reflejado en su gol y en la jugada previa. Se internó desde el costado izquierdo, mandó diagonal hacia adentro para tomar impulso y dejar a su marcador a un lado y, ya perfilado, sacó un remate potente. Con ayuda del horizontal, el tiro acabó metiéndose de pica barra y venció al portero del Aston Villa, que no fue el Dibu Martínez.

Damas y caballeros: Luis Fernando Díaz Marulanda 💫 #AudiFCBTour pic.twitter.com/zGH5Lfr44A — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 7, 2026

A falta de siete minutos para el final, el rival del Bayern logró descontar, pero no revertir la ventaja que ya habían logrado los alemanes. Con el pitazo final se decretó un 2-1, el cual configuró el segundo triunfo al hilo de los dirigidos por Vincent Kompany. Luis Díaz fue elegido figura de la cancha y le dieron un premio.

Elogios de Tah para Luis Díaz

Jonathan Tah bautizó a Luis Díaz como un “jugador fantástico”, tras declaraciones luego de la victoria en Hong Kong. “Estoy realmente feliz de estar jugando a su lado. Además, es un gran tipo”, agregó el alemán.

Jonathan Taj y Luis Díaz. Foto: Getty Images

Ambos jugadores son claves desde la titular para el Bayern Múnich. Luis Díaz con Colombia y Jonathan Tah con Alemania fueron al Mundial 2026 y ahora avanzan para continuar impulsando el favoritismo del gigante bávaro en la Champions League y la Bundesliga.

Días atrás se habían hecho a otro triunfo vs. Jeju (Corea del Sur) por 1-2. En dicho compromiso, el guajiro ingresó solo 13 minutos y su DT aclaró que no iba a ser de la partida este viernes por no estar aún listo por las vacaciones.