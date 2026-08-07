La otra figura de Selección Colombia que llegaría con Juanfer Quintero al Medellín: rompería el mercado

Juan Fernando Quintero es el nuevo jugador del Independiente Medellín. Mientras el país estaba pendiente de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, en la capital de Antioquia se gestó el regreso de uno de sus hinchas más aclamados de los últimos años.

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Hay revuelo en el fútbol profesional colombiano por el fichaje de este viernes, 7 de agosto. El volante Juan Fernando Quintero sorprendió a todos tras firmar con el club de sus amores para un ‘segundo baile’, luego de salir de River Plate y disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Luis Amaranto Perea, quien ahora está como DT en propiedad del Independiente Medellín luego de ser asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, tendrá en la primera fila en su grupo de jugadores a Juan Fernando Quintero, procedente de River Plate, donde también es considerado uno de sus más grandes ídolos de los últimos años.

Todo fue cuestión de tiempo. Carlos Antonio Vélez filtró el fichaje de Juan Fernando Quintero y solo unas horas después el Independiente Medellín confirmó el fichaje en sus redes sociales, suficiente para sorprender a sus rivales y además colocar la meta de 40 mil abonados para este semestre.

Juan Fernando Quintero en medio del Mundial 2026 con la Selección Colombia Foto: FIFA via Getty Images

Apenas se conoció el fichaje de Juanfer en el DIM, en las redes sociales surgió el rumor de la otra estrella de la Selección Colombia que firmaría en el club en próximos días. Sería clave el técnico Amaranto Perea, pues podría funcionar como el revulsivo para Quintero en la zona de ataque.

Cuadrado podría firmar con el Medellín

Se cree que Juan Guillermo Cuadrado sería el jugador que podría firmar con Independiente Medellín en las próximas horas, y llegar a un acuerdo podría ser posible tras la llegada de Juan Fernando Quintero. Se sabe que el ‘Panita’ también es fanático del ‘Poderoso’ y desea, en algún momento, volver a firmar contrato con el club.

Por ahora, Cuadrado es jugador libre y busca nuevas oportunidades tras su paso por la Serie A de Italia, donde dejó huella en la Juventus. Su última participación fue con el Pisa en la primera división italiana, equipo con el que finalmente descendió.

Juan Guillermo Cuadrado tendría su futuro lejos de Europa. ¿Fin de una era? Foto: Getty Images

En días pasados, en una rueda de prensa en Bogotá, Cuadrado dejó abierta la puerta para firmar por el DIM, pero no en un corto plazo, pues preferiría mirar otros mercados como la MLS o México. Parece que en las últimas horas las cosas han cambiado y, si hay acuerdo por su salario, la firma se puede dar.