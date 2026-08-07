El imponente ‘total look’ de Silvia Tcherassi en Cali que acaparó las miradas en la posesión presidencial

La jornada de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella en la Arena USC de Cali se convirtió en un escenario clave para la moda y la diplomacia cultural colombiana.

Entre las figuras destacadas de la ceremonia estuvo la diseñadora y empresaria barranquillera Silvia Tcherassi, quien llamó la atención de los asistentes tanto por su propia elección de vestuario para el evento como por haber sido la creadora del atuendo lucido por la nueva primera dama, Ana Lucía Pineda.

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Para su asistencia al acto protocolario en la capital del Valle del Cauca, Tcherassi apostó por una propuesta sobria y estructurada. La diseñadora lució un total look en tono beige crema, compuesto por piezas de corte impecable que reflejan la elegancia que caracteriza a su casa de modas.

Complementó su atuendo con accesorios estratégicos: lentes oscuros de marco estilizado, un sombrero a tono que aportó un toque de distinción al conjunto y un peinado completamente recogido que despejó su rostro y acentuó las líneas del traje.

La elección cromática neutra le permitió mantener un perfil elevado, pero institucional, acorde con la solemnidad del evento político.

Además de su presencia en la ceremonia, el trabajo creativo de Tcherassi tuvo un rol protagónico en la posesión. La diseñadora fue la encargada de vestir a la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien llegó a la Arena USC luciendo un conjunto de dos piezas compuesto por una falda y un blazer en tono rosado.

Ana Lucía Pineda lució un diseño de Silvia Tcherassi en la posesión presidencial. Foto: Bernardo Peña/ El País

Pineda combinó la creación de Tcherassi con tacones en tono nude, accesorios discretos y el cabello peinado con ondas suaves. La elección de la diseñadora barranquillera para esta ocasión responde a la trayectoria de Tcherassi como un referente internacional de la industria textil nacional, consolidando una alianza estética para uno de los momentos de mayor visibilidad pública del nuevo mandato.

Nacida en Barranquilla y graduada en 1985 en Diseño de Interiores por la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Tcherassi ha construido una carrera de cuatro décadas en la que ha trasladado los conceptos del volumen, la textura y el equilibrio entre forma y función al diseño de vestuario.

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Su trabajo la ha llevado a presentarse en las principales capitales de la moda mundial y a recibir distinciones como la condecoración de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por parte del Gobierno de Francia, el Global Civic Leadership Award y un reconocimiento especial en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid por su aporte a la industria creativa hispanoamericana.

En el marco de los actos previos a la transición de Gobierno, la oficina de prensa del presidente electo anunció la designación de Tcherassi como embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia.

De acuerdo con el comunicado emitido el 17 de julio de 2026, la empresaria aceptó el nombramiento honorario con el objetivo de visibilizar el trabajo de creadores, confeccionistas y pequeños artesanos de diversas regiones del país en escenarios internacionales.