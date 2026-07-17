Silvia Tcherassi llega al Gobierno de Abelardo De la Espriella: los detalles del histórico cargo que asumirá la diseñadora

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la designación de la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia. Esta distinción honorífica busca proyectar la industria del diseño y el patrimonio artesanal en los principales escenarios internacionales.

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De acuerdo con el comunicado emitido por la oficina de prensa del presidente electo el 17 de julio de 2026, la empresaria y diseñadora aceptó la invitación para liderar esta iniciativa de diplomacia cultural. La gestión, de carácter estrictamente honorario, tiene el mandato de visibilizar el talento de creadores, confeccionistas y pequeños productores de las distintas regiones del país.

Según De la Espriella, Silvia Tcherassi, además de ser una de las figuras de la moda y la elegancia más conocidas del mundo, puede consolidar la presencia de Colombia en los principales escenarios internacionales de diseño. Foto: Defensores de la Patria

Según el documento oficial del nuevo gobierno, la labor de Tcherassi estará enfocada en la articulación de esfuerzos colectivos para fortalecer los encadenamientos productivos del sector de la alta costura y las tradiciones manufactureras locales. Al no recibir remuneración económica, el rol se estructurará mediante alianzas estratégicas orientadas a abrir de forma decidida nuevos mercados y oportunidades de negocio para la industria textil local en los centros de distribución globales.

La elección de Silvia Tcherassi para esta labor de representación responde a su trayectoria en la industria de la moda global. Con una fuerte presencia comercial que incluye tiendas y talleres en Estados Unidos, Europa, el Caribe y Colombia, la barranquillera fue además la primera diseñadora latinoamericana en participar como invitada oficial en las pasarelas del Ready-to-Wear de Milán.

Silvia Tcherassi, diseñadora internacional invitada en el 40º aniversario de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025 Foto: IFEMA

El comunicado del presidente electo destaca que los logros de la diseñadora han sido reconocidos previamente por diversos organismos internacionales. Entre las distinciones más notables de su carrera sobresalen:

La condecoración como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Gobierno de Francia.

El galardón Global Civic Leadership Award por su liderazgo social y cultural.

por su liderazgo social y cultural. Una mención de reconocimiento especial en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid por su aporte constante a la proyección cultural y estética de la moda.

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A través del pronunciamiento oficial, el mandatario electo, Abelardo De La Espriella, manifestó que el sector de la moda y el trabajo de los artesanos constituyen canales para proyectar el talento del país en el exterior. “Colombia tiene todo para convertirse en una potencia creativa”, afirmó el jefe de Estado electo, al señalar que la experiencia de Tcherassi ayudará a impulsar nuevas oportunidades comerciales.

Esta designación hace parte de los planes de desarrollo cultural y económico de la administración entrante, que busca fortalecer la economía creativa, promover la generación de empleo y consolidar oportunidades comerciales para el talento emergente del país.