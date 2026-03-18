La diseñadora caleña Johanna Ortiz inauguró este martes 17 de marzo la agenda oficial de pasarelas en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, MBFWMadrid, abriendo la edición número 83 del evento de moda con su colección otoño/invierno 2026-2027 Alma.

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Ortiz se robó todas las miradas en el Círculo de Bellas Artes, un icónico espacio cultural madrileño desde 1880, donde creó una experiencia inmersiva que fusionó naturaleza, arte y moda en perfecta armonía.

La esencia de Alma, un estado mental

De acuerdo con lo revelado por la diseñadora desde España, Alma parte de un estado mental.

Primeras salidas de la colección 'Alma' de Johanna Ortiz Foto: Ifema Madrid

“La inspiración de Alma es un estado mental: ese momento después de la fiesta en el que el glamour se vuelve completamente natural”.

De acuerdo con lo revelado por la diseñadora desde España, Alma parte de un estado mental. Foto: Ifema Madrid

Esta propuesta explora la elegancia relajada con siluetas fluidas, chaquetas estructuradas, chalecos oversize de shearling y piezas de evening wear.

Esta propuesta explora la elegancia relajada con siluetas fluidas. Foto: Ifema Madrid

Los textiles luminosos, bordados botánicos y referencias a trajes de luces conviven en una narrativa sofisticada que dialoga con la tradición artesanal desde una mirada contemporánea y libre.

La colección contó con diversas tonalidades y textiles. Foto: Ifema Madrid

La influencia de la artesanía latinoamericana es palpable, elevada por colaboraciones clave con firmas españolas como Moi & Sass, responsables del bolso de cuero origami, un accesorio icónico que condensa geometrías precisas con el lenguaje sensual de Ortiz.

La influencia de la artesanía latinoamericana es palpable, elevada por colaboraciones clave con firmas españolas como Moi & Sass. Foto: Ifema Madrid

Además, el maestro orfebre Omar Hurtado sumó piezas únicas, reforzando el puente entre el lujo latino y la maestría ibérica.

Esta propuesta explora la elegancia relajada con siluetas fluidas. Foto: Ifema Madrid

Madrid, con su arte callejero y herencia artesanal, no fue un escenario casual: “La capital ha sido una referencia constante en mi universo creativo”, ha enfatizado la diseñadora.

Los textiles luminosos, bordados botánicos y referencias a trajes de luces conviven en una narrativa sofisticada. Foto: Ifema Madrid

Reconocida como un referente del lujo latino, Johanna Ortiz ha conquistado el panorama internacional desde su lanzamiento en 2015.

La colección presentó una visión de glamour sofisrticado. Foto: Ifema Madrid

La pasarela fue presentada en Bellas Artes. Foto: Ifema Madrid

Johanna Ortiz, la diseñadora caleña, fue la encargada de inaugurar la Mercedes Benz Fashion Week Madrid 2026 con su colección 'Alma'. Foto: Ifema Madrid

Johanna Ortiz, la diseñadora caleña, fue la encargada de inaugurar la Mercedes Benz Fashion Week Madrid 2026 con su colección 'Alma'. Foto: Ifema Madrid

Johanna Ortiz es diseñadora caleña. Foto: Ifema Madrid

Johanna Ortiz presentó su colección 'Alma'. Foto: Ifema Madrid

La influencia de la artesanía latinoamericana es palpable. Foto: Ifema Madrid

Los textiles luminosos, bordados botánicos y referencias a trajes de luces conviven en una narrativa sofisticada. Foto: Ifema Madrid

Su firma, con atelier en Cali y presencia en ciudades como Nueva York, París y ahora Madrid, es celebrada por personalidades del pop y socialités globales, quienes adoran sus estampados exuberantes y cortes que celebran la feminidad voluptuosa.

El maestro orfebre Omar Hurtado sumó piezas únicas. Foto: Ifema Madrid

Ha desfilado en Nueva York Fashion Week, colaborado con marcas como Carolina Herrera y recibido elogios por su compromiso con la sostenibilidad artesanal, posicionándola como embajadora del talento colombiano en Europa.

Ortiz ha colaborado con marcas como Carolina Herrera. Foto: Ifema Madrid

Este debut en MBFWMadrid, coronado con el premio al Diseñador Internacional, marca un hito histórico para la moda colombiana y latinoamericana.

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“La capital ha sido una referencia constante en mi universo creativo”, ha enfatizado la diseñadora. Foto: Ifema Madrid

Los bolsos fueron accesorios claves en la colección. Foto: Ifema Madrid

Johanna Ortiz, la diseñadora caleña, fue la encargada de inaugurar la Mercedes Benz Fashion Week Madrid 2026. Foto: Ifema Madrid

La diseñadora colombiana fue la encargada de abrir la agenda de pasarelas en Madrid. Foto: Ifema Madrid

Agenda de la MBFWMadrid

La edición 83 de la MBFWMadrid, que se extenderá hasta el 22 de marzo en Ifema, presentará propuestas otoño/invierno 2026-2027 de 35 creadores nacionales e internacionales.

Tras la inauguración de Ortiz, la agenda incluye pasarelas de pesos pesados como Ágatha Ruiz de la Prada, con su universo excéntrico; Ángel Schlesser, maestro del minimalismo elegante; Isabel Sanchís, reina de los vestidos fluidos, y Juan Vidal, experto en sastrería contemporánea.

Otros highlights son Devota & Lomba, Roberto Verino y María Baras, con shows que fusionan tradición española y vanguardia.

El segmento EGO, dedicado a emergentes, brilla con talentos como AVESSA y nuevos nombres que prometen frescura.

La semana también incorpora foros de sostenibilidad, showroom de accesorios y eventos off como fiestas en terrazas madrileñas. Con más de 100.000 visitantes esperados, MBFWMadrid reafirma su rol como nexo entre la moda iberoamericana y Europa.