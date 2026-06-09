Más allá del estilo y el destino: lo que realmente unía a la princesa Diana y a Carolyn Bessette Kennedy

Más allá de ser champagne blondies, tener ojos azul intenso y piel marfil, Diana y Carolyn —esposa de John F. Kennedy Jr.— compartieron mucho más que belleza y glamour. Además de vivir bajo el constante asedio de los paparazzis y del escrutinio público, fueron figuras que trascendieron la categoría de celebridades, se convirtieron en las mujeres más fotografiadas de su generación y murieron de forma trágica.

Pero la coincidencia más fascinante va todavía más allá: al integrarse a la familia Kennedy, Carolyn pasó a formar parte de una dinastía estadounidense que durante décadas ha mantenido los vínculos más estrechos con la realeza británica de la que Diana hacía parte. Su relación siempre fue de admiración mutua.

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Al igual que ellas, sus suegras, Jackie Kennedy y la reina Isabel II, no solo personificaron el liderazgo femenino de los años sesenta, sino que ejercieron una enorme influencia cultural y diplomática. Y es que la admiración entre ambas era evidente. De hecho, la reina comprendía tanto las presiones de la vida pública, que aconsejó a Jackie administrar su energía y cuidar de sí misma mientras desempeñaba un papel tan visible ante el mundo.

Décadas después, Diana y Carolyn ingresarían a los círculos de los Windsor y los Kennedy enfrentando enormes expectativas familiares y sociales al igual que sus antecesoras, aunque Diana proviniera de la aristocracia británica y Carolyn de la industria de la moda.

Las coincidencias continuaron. Diana admiraba profundamente a Jackie Kennedy y la veía como un modelo por su capacidad para equilibrar la fama con la maternidad. Carolyn, por su parte, valoraba la habilidad de Diana para utilizar la atención mediática en favor de causas humanitarias, algo con lo que ella nunca logró sentirse completamente cómoda.

También fueron íconos durante los años noventa. Se convirtieron en referentes culturales porque entendían el poder de la imagen y utilizaban la moda como una herramienta de comunicación y construcción de identidad.

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Sus muertes marcaron a toda una generación

Primero fue Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en París en 1997. El hecho impactó profundamente a Carolyn, quien confesó temer un destino similar. Dos años después murió junto a su esposo en un accidente aéreo. ¿Casualidad o destino?

Las similitudes entre ambas historias de vida también se reflejan en el duelo público que enfrentaron las dos familias. Resulta imposible olvidar al pequeño John F. Kennedy Jr. saludando el féretro de su padre o a los príncipes Guillermo y Harry caminando detrás del ataúd de su madre por las calles de Londres.

Lo curioso es que la conexión entre las dos dinastías continúa. En 2022 el príncipe Guillermo fue recibido en Boston por Caroline Kennedy durante actividades relacionadas con el premio Earthshot, inspirado en la visión de John F. Kennedy.

Más de dos décadas después de sus muertes, Diana y Carolyn siguen siendo referentes de elegancia, estilo y modernidad. Su verdadero legado, sin embargo, trasciende la moda: representa la lucha por conservar la identidad y la autenticidad bajo una mirada pública aguda y permanente.